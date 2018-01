Aucune remise de peine pour les personnes condamnées pour pillage des richesses de la nation. Comme les auteurs de crimes, ils ne sont pas prêts d’être libérés.

Dans les oubliettes. Du grain à moudre pour les auteurs de crimes contre l’économie. Alors que la libération bat son plein pour les prisonniers condamnés, bénéficiant de grâce présidentielle à l’occasion du nouvel an, les détenus jugés coupables de détournement de deniers publics, corruption, blanchiment d’argent, trafic de bois de rose et d’ébène, braconnage et trafic d’espèces d’ani­maux marins et terrestres, commerce et contrebande d’espèces protégées, pillage de ressources minières, ainsi que kidnapping et séquestration, ont été bottés en touche lors des remises de peine.

Criant haro aux rapts contre rançon, les opérateurs économiques ainsi que leurs familles, proies de prédilection des ravisseurs et qui, à chaque enlèvement, manifestent une peur ambiante les poussant à quitter le pays, quitte à exporter leur investissement face à une insécurité grandissante, semblent avoir été enfin écoutés. Le kidnapping s’est en effet

hissé au même degré que les crimes mettant en lambeaux l’économie nationale pour lesquels la grâce présidentielle se noie dans l’exclusion totale.

Chiffres manquants

Aucune exception, même pas pour les peines légères de moins d’un an pour lesquels les détenus non-criminels voient leurs peines réduites d’un mois. Pour les condamnés triés sur le volet, des détenus criminels âgés plus de soixante-cinq ans pour les hommes, contre soixante ans pour les femmes, ont été par ailleurs libérés, sitôt le décret publié.

Dans tout Madagascar, quatre mille cinq cent détenus ont été, en revanche, graciés. Parmi eux, sept cent quatre vingt dix ont déjà recouvré la liberté. Ayant encore des peines restantes à purger après déduction de la remise de peine prononcée, trois mille sept cent condamnés sont encore néanmoins sous les verrous.

Communiquées par la direction générale de l’administration pénitentiaire, ces statistiques sont susceptibles d’évoluer.

Antananarivo est en pole position en termes de prisonniers graciés pour la maison centrale d’Antanimora à elle seule. Parmi eux, deux cent quatre vingt dix ont reçu une remise de peine avec libération immédiate, contrairement à mille autres bénéficiaires. Les chiffres ne sont pas encore parvenus pour huit directions régionales de l’administration pénitentiaire.

