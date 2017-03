Plus d’une dizaine de personnes sont recherchées pour le meurtre de deux policiers, outre les cinq prévenus placés sous les verrous. Une délégation judiciaire a été émise.

Une traque aux fugitifs est lancée suite au meurtre d’un agent et d’un sous-brigadier de police à Antsakabary Befandriana-Nord le 18 février. Ayant quitté leurs villages dès le lendemain du lynchage de ces policiers du commissariat du district de Befandriana-Nord, plus d’une dizaine d’individus, habitant dans certains des villages ayant été incendiés lors du passage d’un peloton policier d’une quarantaine d’éléments, sont activement recherchés. Une source auprès du tribunal à Antsohihy indique qu’une délégation judiciaire a été émise.

À la lumière des informations communiquées, la plupart de ces personnes en cavale auraient fui Antsaka­bary dès le lendemain du double crime, pour ensuite quitter le district de Befan­driana-Nord. Localisé par des villageois pendant sa cavale, l’un des fugitifs, en quête d’un refuge de fortune aurait été chassé par le fokonolona.

Parmi les suspects en cavale, un chef de famille, âgé d’une cinquantaine d’années, est montré du doigt pour avoir attaqué à coups de coutelas les deux policiers.

Alors que les fugitifs continuent leur périple pour échapper à la justice, cinq habitants d’Antsakabary sont en détention préventive, dont un individu qui a accusé les défunts policiers de lui avoir dérobé une somme s’élevant à 100 000 ariary avec laquelle il devait acheter du miel. Ayant considéré les deux policiers comme étant des bandits de grand-chemin armés et en treillis, celui-ci a propagé le prétendu vol mêlé d’abus dont il aurait été victime, en arrivant au fokontany de Tavenina, où les deux policiers ont été rattrapés, en train de boire. Le chef fokontany, lui aussi jeté en prison, de même qu’un membre du comité local de sécurité, dénoncé pour avoir fait un forcing dans un bureau où le maire d’Antsakabary, les deux policiers assassinés, le deuxième adjoint au maire ainsi que l’individu qui s’est plaint d’exactions policières étaient en train de se réunir pour trouver un terrain d’entente. Un enseignant, frère de l’adjoint du chef de la circonscription scolaire de Befandriana-Nord a été, lui aussi, jeté en prison. Ayant servi dans l’armée, ce dernier se serait attiré les foudres de la justice en indiquant devant des témoins qu’il saurait se servir de l’arme des policiers incriminés alors que les habitants avaient déjà les nerfs à fleur de peau. Le cinquième prévenu a été, quant à lui, embarqué dans cette affaire suite à des dénonciations.

Barbarie

Les élus locaux auraient entamé des pourparlers pour essayer de trouver un terrain d’entente, mais les deux policiers ont nié en bloc les incriminations portées à leur encontre, selon les informations recueillies sur place. Au terme d’un rapprochement infructueux, les deux policiers ont quitté la table des négociations en armant leurs armes, puis se sont frayés un passage a travers la foule entassée à l’extérieur selon des témoignages. Poursuivis par des badauds, ils ont fait des tirs de sommation.

Lorsque les nouvelles se sont répandues, les deux policiers, à court de munitions, ont été pris en étau par des individus en état d’énervement total à la hauteur du village d’Ambala­manga Ankisingy. « En voyant son collègue gisant inconscient à terre après avoir été frappé de galets en pleine tête, l’un des policiers s’est mis à genoux pour implorer la clémence de la foule mais quelqu’un l’a aussitôt attaqué avec un coutelas », se désole un frère d’armes des défunts.

Andry Manase