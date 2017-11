Le patron du motel Violette et sa famille ont été soumis un par un à un interrogatoire à la brigade de la gendarmerie d’Ambositra, hier.

Passés au peigne fin. Les indices prélevés marquent le démarrage de l’enquête de la gendarmerie concernant le viol doublé d’assassinat, dans la nuit de mercredi à hier au motel Violette, à Ambositra. Le propriétaire de l’auberge, sa famille ainsi que le gardien ont été auditionnés l’un après l’autre. Un couteau-scie utilisé par le tueur a été retrouvé sur le lieu du crime, selon le commandant de brigade (CB) locale, joint au téléphone, hier à 14h. Il a indiqué qu’aucun coup de filet n’a été jusqu’ici réalisé. Quarante-huit heures après le meurtre, l’auteur principal n’est toujours pas démasqué. Interrogé, un responsable au sein du motel qui affiche toujours plein, comme jeudi, ne s’est pas exprimé.

D’après les premiers éléments de l’investigation, le patron de l’hôtel a proposé à Rosalie Rafitoharimaka, la victime, un stage mais, cela a mal tourné. Un voisin a signalé qu’un tapage nocturne a été déjà constaté dimanche dernier dans ce motel. Ni la police ni la

gendarmerie n’ont pourtant été prévenues. « Nous n’étions pas informés », se désolent le commissaire de police et le CB.

Crime barbare

Ce crime barbare auquel Rosalie, âgée de 25 ans n’a pas survécu a fait scandale à Ambositra, depuis jeudi. « Le motel et le karaoké étaient ouverts dans la journée d’hier alors qu’un deuil vient de les frapper », a précisé un confrère local. La victime, étudiante en troisième année à l’institut national du tourisme et d’hôtellerie (INTH), a été martyrisée avant d’être violée et froidement tuée. Son père et son frère ont été mandés depuis Arivonimamo pour la levée du corps après l’intervention du médecin légiste.

Elle a été lardée de sept coups de couteau. Des morsures et des griffades ont été également découvertes sur son corps, selon une source à l’institut médico-légal. Les yeux du public se tournent à présent vers la gendarmerie, pour voir si elle justifie sa fonction dans cette

enquête.

Hajatiana Léonard