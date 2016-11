Le paludisme autochtone serait-il en train de ressurgir sur les Hautes Terres ?

Je commençais à avoir des frissons et des douleurs musculaires, un soir. Croyant que j’allais me sentir mieux le matin, je me suis retenu de prendre des effervescents. Le lendemain matin, je me suis affaibli. J’ai commencé à m’inquiéter sérieusement quand j’ai eu de légers tremblements. C’est après que l’on m’a emmené pour voir un médecin. Je n’ai récupéré qu’en une quinzaine de jours après les premiers symptômes,

témoigne Maharavo Randria­narivelo, un malade ayant présenté des signes du paludisme, traité dans un centre médical à Talata­maty.

Selon ces témoignages, il est parti en vacances sur les côtes Est, en septembre. « Mon médecin m’a dit que c’est sûrement là que j’ai été contaminé par des moustiques », ajoute-t-il.

59 millions de dollars

Le Dr Fidy Hariniaina, médecin d’une clinique privée à Ambatomainty avoue que ce cas n’est pas isolé.

« Il y a plusieurs cas présentant des symptômes du paludisme, qu’on reçoit dans notre établissement, actuellement », expose-t-il. Et un autre médecin d’un centre de santé publique d’enchaîner qu’« on ne peut pas affirmer si ce sont des paludismes autochtones (non importés) ou des paludismes provenant des piqûres de moustiques des côtes ».

Pour le moment, ces cas restent des suspicions, et d’ailleurs, aucun signalement de cas de paludisme n’aurait été parvenu au niveau du Programme

national de lutte contre le paludisme, bien que ce programme dispose de vieilles sanitaires, selon le Pr Arsène Ratsimbasoa, directeur du Programme national de lutte contre le paludisme. Certes, le paludisme a commencé à régresser depuis cette année. Mais nous ne devrions pas négliger le paludisme autochtone qui a tué des habitants d’Ambohi­mahasoa, durant les quatre premiers mois de l’année et qui a également fait des victimes à Ambohi­dratrimo, en 2015.

Le Fonds mondial pour la Lutte contre la tuberculose, le paludisme, et le Vih/Sida continue à soutenir Madagascar, dans cette lutte de longue haleine.

Un fonds de 59 000 000 de dollars sera alloué à la lutte contre le paludisme, parmi les 97 014 761 de dollars qu’il va octroyer pour les trois maladies. « Cette somme permettra d’acheter des moustiquaires imprégnés à efficacité durable (MID) et des tests de diagnostic rapide, d’effectuer des campagnes d’aspersion intra-domiciliaire (CAID) d’insecticides pour prévenir

la maladie et de prendre en charge les malades », explique Edelin Calixte Randria­miandrisoa, le président du Country coordination mechanism (CCM Fonds mondial), hier, lors d’une rencontre avec les membres du CCM et les représen­tants du Fonds mondial, à An­tsakaviro.

Le Fonds mondial a déjà débloqué 12 millions de dollar. Le reste sera débloqués, en contrepartie de la participation de l’État malgache.

Miangaly Ralitera