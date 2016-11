L’intégration de Madagascar à la CPI constitue un garde-fou pour le peuple malgache. Certains chefs d’État africains incarcérés, les dirigeants malgaches avertis.

Pour les violations des droit de l’Homme, les dirigeants malgaches peuvent être traduits devant la CPI au même titre que ceux des autre États parties, et pour ce qui est des conflits entre États, Madagascar se protège derrière la forteresse de la Cour Inter­nationale de Justice (CIJ) de la Haye. La Grande Île a rejoint la (CIJ) sous Albert Zafy, en 1992.

Les conflits ne peuvent, en revanche, être conduits devant cette juridiction, sauf consentement des deux parties, ou à moins qu’un pareil recours ne soit prévu dans les dispositions des accords ou traités, signés entre les États concernés.

De la graine à moudre pour les chefs d’État impliqués dans des crimes génocidaires. Laurent Gbagbo, l’ancien président de la côte d’Ivoire, au pouvoir entre 2000 et 2011, et son ancien ministre de la Jeunesse, « ministre des rues » Charles Blé Goudé, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, ont été jugés à la Haye, jeudi, pour violations graves des droits humains. Ils se trouvaient à la tête d’une dangereuse « armée » de jeunes, rassemblés dans l’Alliance des jeunes patriotes pour le sursaut national, et reflétaient plus l’image d’épaves d’un fatidique périple carcéral qu’ils ont entamé après leur capture en avril 2011, plutôt que des dirigeants politiques qui se sont imposés avec une main de fer en Côte d’Ivoire, au prix de vies et de nombreuses victimes.

C’est l’adhésion à la Cour Pénale Internationale (CPI) de la Côte d’Ivoire, en février 2012, et l’alignant aux cent vingt quatre États parties, qui conduit aujourd’hui au banc des accusés, l’ancien président et son « ministre des rues ». L’audience s’est tenue, jeudi, au tribunal de La Haye, au Pays-Bas. Les anciens, actuels et futurs dirigeants malgaches ne sont pas à l’abri de telles poursuites, en cas de dérives similaires.

La CPI se focalise sur les crimes individuellement commis. Impulsées par le courant international et le contexte mondial de protection des droits de l’homme, les adhésions de trente deux États Africains se sont succédé entre 1999 et 2013. Mada­gascar était signataire sous Marc Ravalomanana en mars 2008.

Pour la Grande Île, l’intégration à la CPI en tant que signataire au statut de Rome, demeure néanmoins pour l’instant un instrument judiciaire, balise de tout agissement des détenteurs du pouvoir ou autres personnalités, pouvant être capables de violations graves des droits de l’homme, quoi que le principe soit aussi de redorer le blason aux yeux de la communauté internationale, en matière de respect et de garantie des droits de l’homme, de telle sorte à façonner l’image d’un pays stable avec un climat propice aux investissements.

Bien que la Côté d’Ivoire n’ait pas intégré la CPI sous le régime Gbagbo, celui-ci est aujourd’hui cloué au pilori, après la crise électorale de 2010. Considéré comme battu par la Commis­sion électorale indépendante et la quasi-totalité de la communauté internationale à

l’issue du scrutin, le président sortant a été néanmoins déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, ce qui a déclenché de vives contestations ayant abouti des affrontements avec le camp de son rival au second tour, Alassane Ouat­tara.

Écouteurs collés aux oreilles pour les traductions, c’étaient un Gbagbo et un Blé Goudé affaiblis, qui étaient assis et scotchés devant l’écran de leurs ordinateurs, où les témoins ainsi que les pièces à conviction défilaient lors de leur procès. Ils ne semblaient plus être les tyrans tant redoutés, comme le décrivaient les médias ainsi que les réseaux sociaux, il y avait cinq ou six ans.

Conflits étatiques

En smoking comme les simples témoins entendus, Gbagbo, avec ses 71 ans qui commencent à peser, a donné un ton plus modeste à sa personnalité. L’expression de son visage ne semble néanmoins laisser transparaître aucun sentiment de regret ou de remord.

Pour sa part, Blé Goudé l’homme de 44 ans, en boubou traditionnel, se tenait encore droit dans ses bottes avec son patriotisme dogmatique qui a dicté ses actes depuis qu’il est revenu en Côte d’Ivoire après des études en gestion à l’université de Manchester, qu’il na jamais pu parfaire. Une assurance feutrée de froid se dévoile à travers son regard. L’homme ne sourcille pas devant les regards des juges, des avocats et de l’assistance.

Ce revirement de situation pourrait ouvrir des pistes pouvant aider à comprendre l’annonce de leur retrait à la CPI du Burundi, de la Gambia et de l’Afrique du Sud, lors de l’Assemblée des États parties, qui s’est tenue à la Haye la semaine passée.

Leur retrait ne peut être en revanche effectif qu’un an à compter de leur déclaration, période pendant laquelle la CPI va diligenter des investigations sur les actes de violation des droits humains passibles de poursuites.

Le cas Gbagbo est, de surcroît, susceptible de permettre de comprendre la non-adhésion à la CPI au Zimbabwe, dont le président Robert Gabriel Mugabe, aujourd’hui âgé de 92 ans, reste boulonné au pouvoir depuis maintenant 29 ans, après y avoir accédé en 1987.

Seth Andriamarohasina