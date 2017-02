Le délestage compromet la sécurité des poches de sang. Des médecins du centre national de transfusion sanguine (CNTS) tirent la sonnette d’alarme.

Des médecins au niveau du centre national de transfusion sanguine (CNTS) signalent un danger majeur pour la santé publique.

Le délestage mettrait en danger la conservation des poches de sang. De plus, la restriction de l’utilisation du groupe électrogène ne fait qu’empirer la situation. « Une note de service sortie le 27 janvier, précise que le groupe électrogène n’est opérationnel que pendant 2 heures de temps. Or, la coupure d’électricité peut durer jusqu’à 4 heures, et se produire trois fois en 24 heures », indique Arthur Lemarazafy, maintenancier au CNTS, hier.

Les réactifs et les poches de sang doivent, pourtant, être conservés dans une banque de sang avec une température de 4°C. « Si le groupe de secours ne fonctionne pas, la température varie et peut abîmer le sang », souligne Germain Rasamimanana, médecin du CNTS.

La sécurité des transfusions est ainsi remise en cause. « Lorsque la chaîne de froid n’est pas respectée, la multiplication de plusieurs microbes est à craindre », précise le Dr Fanja Andriana­valojaona du CNTS. Et le Dr Germain Rasamimanana de continuer : « Il se peut aussi que les poches de sang ne répondent plus aux besoins. Cela peut augmenter le faible taux de globules rouges, par exemple ».

Ce dernier explique toutefois, qu’il s’avère difficile de confirmer que les poches de sang du CNTS soient réellement infectées, avant de préciser par la suite « Il se peut que ça arrive ».

Point non stratégique

Le directeur du CNTS, Herisoa Fortunée fournit des explications plus rassurantes. « Nous ne pouvons pas faire fonctionner continuellement le groupe électrogène, faute de moyens. Nous ne l’allumons que pendant 2 heures, une fois qu’il y a coupure d’électricité. Si après cela, l’électricité ne revient pas, nous le rallumons. Ainsi, la sécurité des poches de sang n’est pas du tout à craindre », précise-t-elle. Mais ses propos confirment l’existence d’un dysfonctionnement au niveau de la banque de sang.

Tout comme les hôpitaux, les banques de sang sont des points stratégiques que l’État devrait considérer, car la vie de plusieurs centaines de personnes en dépend. L’État pourrait affecter des subventions exceptionnelles à ces établissements sanitaires pour assurer la continuité de la chaîne de froid. Cet acte paraît plus opportun que la compensation offerte aux transporteurs.

Miangaly Ralitera