La coupure d’électricité a une fois de plus irrité les étudiants de l’université d’Antananarivo, les poussant à faire une manifestation dans l’enceinte de l’université, comme ce qui s’est passé à Vontovorona en janvier, puis en février. Leur mouvement a commencé, vers 20 heures, hier, peu de temps après une coupure d’électricité à la cité universitaire d’Ankatso II, dont les raisons sont inconnues. «C’est vrai qu’une telle coupure ne s’est pas reproduite, dans notre quartier, depuis un certain temps. Mais c’est comme de l’huile jetée sur le feu. Les étudiants étaient déjà irrités par la coupure d’eau, qui date d’une semaine environ et voilà que ce problème d’électricité vient envenimer la situation», explique un des manifestants.

Ils ont bloqué la circulation, en brûlant des pneus près de l’un des deux nouveaux bâtiments, à Ankatso II. Alertés, des éléments des forces de l’ordre se sont déplacés sur les lieux. « Ils ont lancé deux bombes lacrymogènes pour nous dissiper », continue cette source.

Le quartier a retrouvé son calme, vers 22 heures, sans arrestation ni blessure. Mais les maux des étudiants n’étaient pas réglés. Jusqu’à hier, vers 22 heures, la coupure d’eau et celle de l’électricité ont toujours handicapé ces locataires des cités de l’université d’Antananarivo.

Miangaly Ralitera