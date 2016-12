Plusieurs ménages d’Antananarivo et ses environs ont à nouveau passé des heures dans le noir. Des coupures d’électricité tournantes ont affecté quelques quartiers, à savoir, Ambohi­malaza, Tanjombato, Ambohimangakely, dans l’après-midi et jusque dans la soirée, hier. Trois coupures, variant de 15 minutes à 2 heures, à Ambohimalaza. Une coupure de quelques minutes à Tanjombato.

« Cela fait plus d’une semaine que l’électricité n’est pas coupée, chez nous, on a presque oublié le calvaire de cette coupure d’électricité, et voilà que cela reprend », affirme Félix Ratovo, une des victimes.

Au niveau de la société de production et de distribution d’électricité (Jirama), on fredonne le même refrain : « Un problème technique ».

« Une panne technique à Ande­ka­leka aurait entrainé cette coupure d’électricité », selon Feno Randrianarisoa, responsable au sein de la société Jirama, joint au téléphone. « Le problème est déjà résolu, en ce moment. Ainsi, la distribution devra reprendre petit à petit », explique-t-il, hier, dans la fin de l’après-midi. Malheureusement, la coupure a persisté tard dans la soirée, dans ces quartiers.

M.R.