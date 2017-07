Après la défaite humiliante des Barea cadets, face aux Zambiens au COSAFA Cup U17 garçons, vendredi dernier, la formation malga­che vient d’encaisser, hier, à l’île Maurice, leur deuxième défaite. Madagascar s’est incliné, hier encore une fois, sur un score de zéro à deux, face à Mozambique.

Les Malgaches ont tout de même dominé en termes d’occasion de but et de possession de balle. Le premier but mozambicain était une contre-attaque rapide et bien construite. Les Mambas ont mené un à rien à la pause et ont creusé l’écart en deuxième mi-temps.

À l’issue de la deuxième journée d’hier, la Zambie occupe la tête du classement provisoire du groupe B avec six points. Les Zambiens ont défait hier, les Sud-Africains par 3 buts à 2.

Après sa victoire d’entrée face au Mozambique sur un score de 3 buts à 1, l’Afrique du Sud se trouve en deuxième position avec trois points. La dernière journée de ce mercredi sera décisive, avec une mince chance pour Madagascar qui jouera contre l’Afrique.

Ces deux formations sont en quête du deuxième ticket de qualification du groupe B pour la demi-finale.

S.R.