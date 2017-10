Le parquet d’Antalaha, a remis en liberté provisoire les quatre prévenus accusés d’abus de fonction et de complicités dans une affaire de bois de rose.

En liberté. À l’issue d’une longue instruction au parquet du Tribunal de première instance (TPI) d’Antalaha, vendredi, les quatre prévenus dans une affaire de corruption inhérente au commerce illicite de bois de rose, ont été remis en liberté provisoire.

Sauf changement, les chefs d’inculpation retenus contre les quatre individus sont l’abus de fonction et complicités. L’affaire en question concerne une exportation de plus de neuf mille rondins de bois précieux. Une exportation illicite qui daterait de la période tran­sitoire. La doléance y afférente auprès du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), avait été faite, en 2013.

La branche territoriale du Bianco, à Antsiranana, a mis quatre ans pour boucler le dossier et déférer les suspects devant le parquet d’Antalaha, localité où le délit aurait été commis. Le trans­porteur de la cargaison illégale, deux autorités locales qui auraient facilité les démarches pour que le délit puisse se faire et le propriétaire des rondins de bois de rose seraient les quatre personnes sur le banc des accusés.

Le propriétaire en question serait « Roger Thu Nam ». Plusieurs sources affirment qu’il s’agit d’un « opérateur-exportateur bien connu, à Anta­laha ».

Tolérance zéro

Il serait, aussi, réputé baigner dans le commerce de bois de rose. Sauf changement, la politique pénale de Justice malgache prône la tolérance zéro dans les affaires inhérentes au trafic des ressources naturelles et au blanchiment de capitaux.

En réaction à la mise en liberté provisoire des quatre prévenus d’Antalaha, une source auprès du bureau central du Bianco, déclare : « Cela montre, une nouvelle fois, la nécessité de mettre en place les Pôles anti-corruption (PAC) ». Bien qu’une liberté provisoire ne signifie pas l’arrêt des poursuites, des cas précédents laissent craindre qu’une nouvelle fois, cette affaire impliquant un présumé gros bonnet pourrait finir en queue de poisson.

Pour l’affaire impliquant l’opérateur de bois de rose Johnfrince Bekassy, par exemple, la date du procès est toujours attendue. Alors qu’il était toujours parmi les principaux inculpés dans une affaire judiciaire en cours, celui qui est devenu le président de l’association des natifs de la province d’Antsiranana, a pu faire un va et vient à l’étranger.

Garry Fabrice Ranaivoson