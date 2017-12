Vingt ans de conservation réussie pour le corridor forestier Fandriana Vondrozo Midongy (COFAV). Ces deux dernières dizaines d’années de reboisement et de gestion durable des ressources forestières dans les districts de Vondrozo et Ivohibe, dans la région Atsimo-Atsinanana, ont été plus que satisfaisantes pour les soixante quatorze organisations communautaires et le World wide fund for nature (WWF).

Les membres des communautés ont déployé des efforts colossaux avec l’implantation de plus d’un million et deux cent mille arbres pour restaurer 840 hectares de forêts dégradées. Avec une superficie totale avoisinant les 450.000 hectares, le COFAV est le poumon et le « château d’eau » du centre-Est au Sud-Est de Madagascar. Une trentaine de cours d’eau y prennent leurs sources pour se jeter, soit dans l’océan Indien, soit dans le Canal du Mozam­bique, tout en approvisionnant les populations riveraines. Et avec la bonne gestion de ce corridor, des sources jadis taries sont réapparues. « Si l’effort de conservation entrepris par les villageois reste le même dans tout Mada­gascar, le retour de la forêt n’est plus un espoir mais un accomplissement », s’émeut Nanie Ratsifandrihamanana, directrice du WWF à Mada­gascar, en voyant l’engagement volontaire et communau­taire de chacun.

Main dans la main

La toute première antenne au coeur de cette grande fôret humide a été installée en 1998 avec l’appui du WWF. Vingt années plus tard, les communautés structurées dans deux fédérations régionales travaillent toujours main dans la main pour la conservation du corridor avec de nouvelles initiatives. Les retombées socio-économiques s’accroissent de plus en plus. Depuis 2007, le petit village d’Iavomanitra dans le Nord du corridor s’exerce dans une production et une vente d’huiles essentielles de ravintsara et de géranium très fructueuses. La communauté de Maroangira dans le Sud, quant à elle, s’est construit un hôpital grâce à la récompense de 25 millions d’ariary, lors d’un concours de suivi écologique organisé par le WWF.

Tsiry Razafindrazaka