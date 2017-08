La correction des feuilles de copie de l’examen du baccalauréat a commencé. De mauvaises notes sont récoltées aux épreuves de philosophie et de mathématiques.

Au dessous de la moyenne. Des correcteurs des épreuves de philosophie et de mathématiques ont donné de mauvaises notes à la majorité des feuilles de copie qui sont passées sous leurs yeux. C’était à l’Université d’Antananarivo, hier, lors du premier jour de la correction de l’examen du baccalauréat général. « Ils n’ont pas bien travaillé leur réponse. Les uns sont faibles dans la réflexion et l’analyse, d’autres ne maîtrisent même pas les techniques de dissertation », indique un correcteur de l’épreuve de philosophie. Seules dix-sept copies sur la cinquantaine qu’il a notées auraient obtenu la moyenne. Un autre professeur de philosophie souligne que les candidats ont mal compris le sujet.

Aux mathématiques, quelques candidats auraient récolté trois points sur vingt et beaucoup n’ont pas eu la moyenne au-dessus de 10/20. «Le fait que beaucoup ont tenté cet examen en classe de 1ère, explique ces mauvaises notes », assènent des professeurs. L’épreuve de sciences de la vie et de la terre n’était pas mieux pour les candidats de la série A. «Certains ont négligé cette matière, du fait qu’elle est facultative», avance un correcteur.

Un autre précise, toutefois, que le résultat final de l’examen ne peut pas se mesurer avec les centaines de feuilles corrigées, en cette première journée.

Petite erreur

Les commissions d’entente ont ouvert cette session de correction de feuilles de copie. Elles ont été moins animées que celles de la dernière session. «Les sujets d’examen ont été mieux élaborés et conçus par rapport à l’année dernière. Il n’y a pas eu d’erreur», reconnaît la grande partie des correcteurs. Quelques-uns ont, toutefois, soulevé le problème de la traduction du sujet en malgache pour l’histoire-géographie et la philosophie. «Au lieu de transcrire le mot

« détente» par «filefahana» ou baisse de tension en malgache, cela a été traduit par «fileferana», ou permissivité. Cela change tout le sens du sujet et pourrait induire les candidats qui ont traité en malgache à l’erreur,» précise un correcteur de l’histoire-géographie. Des termes techniques auraient été difficiles à traduire en malgache, dans l’épreuve de philo.

Une grille de correction a été établie, cette année, pour faciliter la correction, selon le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Marie Monique Rasoazananera. Les résultats de l’examen sont attendus le 25 août.

Miangaly Ralitera