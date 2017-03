Renforcement de la coopération. Le Premier vice-président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Kazuhiko Koshikawa, se trouve dans nos murs depuis hier. Cette visite, qui durera quatre jours, aura pour principal objectif le renforcement de la coopération entre Madagascar et le Japon. La signature de l’accord de prêt pour le projet de développement du Port de Toamasina sera au centre de sa visite. Lors de la sixième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), le gouvernement japonais avait annoncé le financement de ce projet à hauteur de 370 millions de dollars.

À l’issue de cette visite, le Premier Vice-président aura une vision plus à jour de la situation à Madagascar afin de mieux appréhender les projets potentiels pouvant contribuer au développement en particulier dans les domaines de l’agriculture, des infrastructures économiques et de dévelo- ppement social notamment l’éducation de base.

Des rencontres avec les responsables étatiques dont le Président Rajaonarimam-pianina figurent dans son agenda.

L. R.