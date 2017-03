De passage à Madagascar pour la célébration du 60e anniversaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ce vendredi, au Development Learning Center, Abdulrazak Shaukat, directeur de la division Afrique du département de la coopération technique, a effectué une visite de courtoisie et de travail au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monique Rasoazananera, avant-hier, à Fiadanana-Tsimba­zaza. En effet, l’AIEA s’est trouvé une place à Madagascar depuis 41 ans grâce au Bureau national de liaison à Ambohi­tsaina.

La rencontre des deux parties a été le moment propice pour souligner l’importance de la coopération. Depuis ses 60 ans d’existence, l’AIEA a appuyé les États membres en matière d’application pacifique de la science et technologie nucléaire. Actuellement, les recherches sur les applications nucléaires touchent plusieurs domaines, à savoir l’agriculture, la sécurité alimentaire, la santé humaine, la nutrition, la gestion des ressources environnementales, la planification énergétique, l’électronucléaire, le développement industriel.

Mamisoa Antonia