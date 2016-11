Cette semaine de la francophonie est plutôt chargée pour le ministère de la Santé publique. Les dons, les rencontres avec des partenaires importants dans le secteur santé, abondent. Pas plus tard qu’hier, le président directeur général de l’Alliance Gavi, Seth Berkley, a affirmé son appui à Madagascar, dans la modernisation des chaînes de froid au niveau de tous les centres de santé, afin de vacciner tous les enfants à Madagascar. Un fonds de 12 millions de dollars sera déployé dans ce projet. C’était dans le bureau du ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo à Ambohidahy, dans le cadre d’une visite effectuée par le PDG de l’Alliance Gavi.

En général, cette rencontre entre le numéro 1 de l’Alliance Gavi et le ministre de la Santé publique a été axée sur le renforcement du système de santé. « Nous avons une vision partagée sur ce qu’il faut faire pour renforcer le système de santé et nous allons travailler ensemble », promet Seth Berkley.

M.R.