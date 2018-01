Beaucoup de projets de développement tardent à se concrétiser. Le secrétariat d’État en charge de ce domaine rassure.

Promotion et prospection ont été les maîtres-mots définissant les perspectives d’activité formulées par le secrétariat d’État auprès du ministère des Affaires Étrangères en charge de la coopération

et du développement,

vendredi, au cours de la

présentation de vœux de ce département ministériel

à l’espace Maha­tehotia Andoharanofotsy. Indispensable en matière de recherche de partenariat économique, le secrétariat d’État occupe une place importante dans les relations avec des investisseurs externes en matière de développement qui est l’essence même de ce département.

À cet effet, l’accord de promotion et de protection des investissements (APPI) est en cours d’élaboration afin de rassurer les potentiels futurs investisseurs désireux de s’implanter dans la Grande île. « Notre rôle est de mettre en avant les stratégies de prospection pour attirer les investisseurs à travers les potentialités exploitables de notre pays. L’APPI servira alors d’outils de persuasion à long terme », a expliqué Bary Emmanuel Rafatrolaza, secrétaire d’État auprès du ministère des Affaires étrangères. La mise en œuvre de l’APPI servira de balisage et de protection de tous les investisseurs afin que ces derniers puissent envisager des partenariats gagnant-gagnant avec l’État et les opérateurs économiques locaux.

Renforcement

Tous les domaines d’activité seront englobés dans le cadre de ces accords. En commençant par le tourisme, l’agriculture, en passant par le secteur minier jusqu’à l’industrie, en plus du renforcement des actions au niveau régional, les promotions externes à l’instar des conférences des bailleurs et des investisseurs, ou encore les roads show de Londres et d’Afrique du Sud. La consolidation des méthodes de travail du département est aussi envisagée. « Notre département fera en sorte de parfaire la collaboration avec les agences consulaires. Ces derniers seront à la fois un relais de communication avec les investisseurs étrangers, mais aussi et surtout, serviront d’interface de la promotion de la Grande île sur le plan économique », souligne le secrétaire d’État. Ce dernier qui conclut « qu’après ces roads show ainsi que le financement obtenu l’année dernière, les projets de développement ne tarderont pas à se concrétiser ».

Harilalaina Rakotobe