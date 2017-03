« Développement Durable, Inclusif ». Voilà le thème sur lequel se consacrera le forum « Italia Madagasikara » qui se déroulera les 15 et 16 mars prochain dans la capitale italienne. Organisé dans le cadre du renforcement de la coopération économique et commercial entre Madagascar et l’Italie, ce forum se donne comme ambition premier la promotion des offres malgaches en matière de projet ou de produit sur des visées à long termes sur le marché italien. Ne délaissant aucun secteur d’activité, le forum est ainsi ouvert à tous les opérateurs économiques et commerciaux désireux de mettre en avant le label « vita malagasy » à un niveau international, comme les acteurs des secteurs clés tels que l’agriculture, l’agro-industrie, l’énergie, les Ntics, le tourisme ou encore l’import-export

Pour l’occasion, ces opérateurs auront l’opportunité de présenter des échantillons de leurs produits mais pourront aussi participer sur les conférences débats concernant les thèmes qui les intéressent. En effet, « chaque opérateur aura l’opportunité de choisir son champ d’activité, qu’il s’agisse des échanges B to B, en passant par les mini-expositions jusqu’aux conférences entre professionnels », expliquent le responsable au sein de la chambre des commerces et des industries.

Harilalaina Rakotobe