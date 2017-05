Durant la célébration de la journée de l’Union africaine, hier, Hawa Ahmed Youssouf a affirmé son soutien aux efforts des autorités malgaches.

Encouragement. Son discours durant la journée de l’Union africaine (UA) a été l’occasion pour Hawa Ahmed Youssouf, représentante spéciale de la présidente de la Commission de l’UA, hier, à l’hôtel Ibis Ankorondrano, pour affirmer le soutien de l’organisation aux efforts de Mada­gascar.

« Nous vous encourageons à poursuivre la réforme du secteur sécurité (RSS), la lutte contre la corruption, contre le kidnapping, pour le renforcement de l’État de droit et la préparation d’élections crédibles et transparentes », a déclaré la diplomate à l’assistance. Devant les autorités politiques, le corps diplomatique et la presse, notamment la représentante spéciale a appelé la population malgache « à consolider les acquis démocratiques [des élections de sortie de crise] ».

Concrétisation

Dans son allocution, Hawa Ahmed Youssouf a aussi rappelé que la concrétisation de la Feuille de route, acte cadre de la période de Transition et de la sortie de crise, est toujours d’actualité pour l’Union africaine. « Nous encourageons Mada­gascar à rester fidèle à la Feuille de route », a-t-elle ajouté. Selon ses dires, l’avancée du processus de réconciliation nationale, notamment la formation du comité de sélection des membres du Comité de la réconciliation « Malagasy » (CRM), est une avancée conséquente.

Brassant plusieurs sujets dans son allocution, la diplomate a également mis l’accent sur le soutien de l’organisation continentale à la stabilité de la Grande île. Outre des élections démocratiques, inclusives et transparentes, elle reconnaît que la stabilité ne peut pas être durable « sans les ressources nécessaires ». Aussi, la représentante spéciale

de la présidente de la Commission de l’UA a affirmé l’appui de l’Union à Madagascar, dans ses plaidoyers auprès des partenaires financiers internationaux.

Garry Fabrice Ranaivoson