La République de l’Inde compte collaborer avec Madagascar dans le traitement du cancer. « Nous savons que l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrinavalona (HJRA) est encore le seul hôpital qui s’occupe de traitement du cancer. Nous en avons discuté auprès des responsables et une étude de partenariat a été déjà faite », affirme Subir Dutta, ambassadeur de l’Inde à Madagascar lors de la fête de la république de l’Inde, hier à la Résidence de l’Inde à Analamahitsy. Le partenariat est de longue date.

« Nous avons déjà envoyé plusieurs médecins et patients en Inde car notre pays possède plusieurs spécialistes en différentes pathologies. Même les Européens et les patients du monde viennent en Inde pour faire des cures sur telle ou telle maladie », ajoute t-il. Ce ne sont pas seulement les patients ou les médecins qui partent en Inde mais ce pays, à travers son ambassade, offre aussi une opportunité aux jeunes Malgaches d’y poursuivre leurs études universitaires.

« Nous sélectionnons quinze à vingt jeunes Malgaches chaque année. Toutes les études universitaires, les diplômes de licence, master jusqu’au doctorat sont disponibles. Il suffit d’avoir une bonne note et une maîtrise de la langue anglaise pour pouvoir y accéder. L’inscription est encore ouverte jusqu’à la fin de ce mois», explique toujours cet ambassadeur.

L’ambassadeur ne voulait pas faire plus de commentaires sur les affaires de kidnapping qui se sont succédé mais demande aux autorités malgaches de veiller à leur sécurité.

Mamisoa Antonia