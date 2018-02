Plus qu’un mois. Les préparations de la deuxième assise de la coopération internationale des collectivités territoriales franco-malgache (AICT) avancent à grands pas. Les vingt deux chefs de region du pays se sont réunis mardi à Anosy en vue de la préparation de cette rencontre internationale qui se tiendra à Antananarivo du 5 au 7 mars 2018. Pour eux, cette assise est une occasion de nouer des partenariats avec les représentants des collectivités françaises venues spécialement pour l’occasion. Les spécificités de chaque region, les atouts de développement, les opportunités de coopération y seront mis en avant.

«L’objectif est de faire des échanges et de trouver des points communs pour nouer des partenariats gagnant-gagnant. La Région Analamanga a déjà

collaboré avec la Région Champagne-Ardennes de France pour moderniser l’agriculture dans le district d’Ambohi­dratrimo. L’efficacité de cette coopération décentralisée a été prouvée et nous voulons l’exploiter avec d’autres secteurs, notamment des projets axés sur les jeunes. À Analamanga, la moyenne d’âge tourne autour de 17 ans», a déclaré Ndranto Rakotonanahary, chef de région d’Analamanga lors d’un point de presse.

De nombreuses communes et régions de Madagascar ont déjà des coopérations directes avec les collectivités territoriales françaises. Le Grand Lyon s’est engagé, par exemple, dans des projets de facilitation d’accès d’eau potable à la population de la région Haute Matsiatra. Le partenariat entre la région Normandie et celle Atsinanana n’est plus à présenter. La région Anosy compte en effet renouveler sa coopération avec des région de France et de La Réunion pour cette occasion.

Lova Rafidiarisoa