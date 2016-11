La délégation marocaine conduite par le roi Mohamed VI ne rentre pas les mains vides. Maroc et Madagascar ont signé vingt-deux accords sur divers secteurs d’activités.

Premier arrivé, premier servi. Les offensives diplomatiques en terre malgache du roi Mohamed VI ont porté leurs premiers fruits. En moins de 48 heures de son arrivée sur le sol malgache, la délégation marocaine vient de signer vingt-deux accords de coopération bilatérale avec Mada­gascar. La signature de ces documents a été effectuée hier au Palais d’État d’Iavo­loha en présence du roi Moha­med VI et du Président Hery Rajaonari­mampianina.

Les accords signés portent sur divers secteurs d’activités et visent notamment au renforcement du partenariat entre les organisations patronales des deux pays. Parmi ces secteurs figurent l’environnement, l’exploitation minière et l’enrichissement des minerais, l’eau et la météorologie, la jeunesse et sport, l’énergie renouvelable, la pêche, la formation professionnelle, le tourisme et l’impôt.

« Même s’il ne s’agit pas encore d’un contrat, cela démontre déjà l’intérêt du Maroc de s’investir dans la Grande île », explique un membre du secteur privé rencontré à Iavo­loha. Dans ce sens, les deux pays entendent mettre en place une assurance agricole suivant une convention cadre signée entre Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurance et l’Assurance Aro. La mise en place d’une institution de micro finance figure dans cette ligne. À cela s’ajoute la valorisation et la sauvegarde du canal des Pangalanes.

Projets sociaux

En ce qui concerne les accords signés entre les secteurs privés des deux pays, on peut citer la coopération entre le groupe Sipromad avec la Banque BOA Group et BCP, entre la BNI Mada­gasi­kara et Attijariwafa Bank. Sans parler de la signature du projet d’accord entre les patronats marocain et malgache.

Avec la signature de ces vingt-deux documents, la relation entre Maroc et Madagascar semble se raffermir de plus en plus. En marge de cette visite, le souverain compte se rendre à Antsirabe pour lancer de nombreux projets sociaux, dont un grand centre hospitalier pour mères et enfants et un centre de formation professionnelle dans les disciplines de l’agriculture et du tourisme, pouvant accueillir jusqu’à mille élèves apprentis.

Le roi Mohammed VI effectue, depuis samedi soir, sa première visite officielle dans le pays dans le cadre du sommet de la Franco­phonie. Il se trouve à la tête d’une forte délégation officielle comprenant des hommes d’affaires, des poids lourds de l’industrie marocaine, et des promoteurs marocains.

Lova Rafidiarisoa