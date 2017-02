L’association des pêcheurs artisanaux Tazara à Toa­masina vient de bénéficier d’une nouvelle infrastructure. La fondation japonaise pour la coopération internationale en matière de pêche (OFCF) lui a apporté son soutien. Elle a renouvelé les installations qui comprennent une chambre froide et une machine à glaçons alimentées par le système de panneau photovoltaïque. L’inauguration s’est déroulée hier à Toamasina.

La coopération entre le Japon et les pêcheurs de Toamasina remonte à 1990, quand huit bateaux de pêche leur ont été offerts. Ce don s’inscrit dans le cadre du projet de développement de la pêche artisanale dans la région Atsinanana de Mada­gascar. La création en 1994 de l’association des pêcheurs artisanaux de Toamasina Tazara a permis de renforcer cette coopération.

Dans ce sens, le pays du Soleil Levant a contribué à la réalisation d’autres projets pour améliorer le secteur pêche dans cette région, comme l’extension du débarcadère et du bâtiment de l’association, ou encore l’assistance technique avec l’envoi d’experts japonais.

Le Japon s’engage également dans le projet d’extension du port de Toamasina à travers un prêt d’environ 370 millions euros. Sans compter sa participation dans les efforts d’urbanisation, le développement des réseaux de transport dans le cadre du projet Tatom et la construction d’écoles primaires avec près de cent nouvelles salles de classe dans la région Atsinanana.

L.R.