Priorité à l’éducation. Le gouvernement japonais à travers son ambassade à Madagascar annonce son soutien à l’amélioration de l’environnement scolaire à Madagascar. Il vient d’apporter un soutien financier pour la réhabilitation et l’extension de deux collèges d’enseignement général (CEG) à Antanimalandy Mahajanga et à Ambohi­man­droso dans le district d’Antanifotsy. « L’éducation est d’autant plus cruciale pour Madagascar que la majorité de sa population est jeune », a déclaré Ichiro Ogasawara, Ambassadeur du Japon

à Madagascar lors de la signature des contrats, hier, dans sa résidence à Ivandry.

Le premier projet concerne le collège d’enseignement général d’Antani­malandy à Mahajanga. Quatre salles de classe seront réhabilitées avec un financement de 69 464 euros.

Quant au CEG Ambohi­mandroso, le Japon apportera son soutien dans la réhabilitation d’un bâtiment scolaire avec deux salles de classe et la réparation du toit d’un autre bâtiment avec cinq salles de classe pour un montant de 51205 euros.

L.R.