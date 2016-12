Durant deux jours, l’équipe de Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre et la délégation conduite par Harald Gehrig, ambassadeur d’Allemagne, discuteront de la coopération allemande, dans la Grande île. « Le dialogue en question, vise à renforcer la coopération allemande, à Madagascar (…) dans le cadre, notamment, des engagements internationaux pour l’horizon 2030 », indique la missive de la primature.

Une harmonisation des aides budgétaires, la nécessité d’une redevabilité mutuelle et l’inclusivié des acteurs impliqués dans cette coopération bilatérale ont, notamment, été soulignées lors de la première journée d’hier.

À l’issue de cette première séance, « l’Allemagne s’est engagée à étendre ses interventions dans la politique de développement de l’agriculture, de l’énergie, la protection des ressources naturelles et, particulièrement, la promotion de la décentralisation (…) », rapporte la primature. Ce dialogue politique sera conclu par un procès verbal conjoint, ce jour.

Garry Fabrice Ranaivoson