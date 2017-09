La Chine devient un partenaire privilégié de Madagascar. Le commerce entre les deux pays a connu une forte progression.

Les échanges commerciaux entre l’empire du Milieu et la Grande île prennent leur envol. Les exportations tout comme les importations ont connu une montée en flèche, avec une hausse de 10%. Ils ont atteint les 610 millions de dollars, d’après les données fournies par l’ambassade de Chine à Madagascar. « La Chine a importé 102 millions de dollars de produits malgaches, soit un gain important de 24 points », a souligné, hier Shaomin Liang, conseiller économique auprès de l’ambassade de Chine.

Parallèlement, les exportations de la Chine vers la Grande île sont aussi en hausse. Elles ont atteint 505 millions de dollars durant le premier semestre. C’est une hausse de 7,84%. La présence des produits chinois sur le marché malgache témoigne bien de cette situation. À Behoririka, Soarano, Anala­kely, les « made in China » s’arrachent comme des petits pains.

Le commerce avec la Chine n’a jamais connu de forte progression. En 2016, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est évalué à 1,1 milliards de dollars, dont 159 millions en importation et 943 millions en exportation vers Mada­gascar. En termes d’investissement, la Chine a injecté près de 7 millions de dollars.

China Exhibition

En Afrique, c’est presque la même courbe. Pour le premier semestre de cette année, le commerce entre la Chine et l’Afrique a atteint 85,3 mil­liards de dollars. Il s’agit, cette fois, d’un gain important de 19 points. C’est encore loin des montants escomptés pour l’année 2020, où le pays de Xi Jinping table sur un montant de 400 milliards de dollars de volume d’échanges commerciaux avec le continent noir.

D’après Shaomin Liang, rien que de janvier à juin, « la Chine a importé 38,4 mil­liards de dollars de produits africains ». Et les importations de produits chinois ont atteint 46,96 milliards de dollars, soit une hausse de 3%. Parmi les produits africains les plus convoités par la Chine figurent les minéraux, les produits agricoles et les fruits. En ce qui concerne les produits malgaches, « il est encore très tôt pour faire un bilan », a fait savoir le diplomate.

Même si le commerce entre Pékin et la Grande île a connu une forte progression, le marché malgache ne représente que 0.7% des échanges commerciaux réalisés entre Pékin et l’Afrique. Mais à l’allure où vont les choses, cette situation risque de connaître une nette amélioration, avec les différentes offensives chinoises à Madagascar. D’ici quelques semaines, une centaine d’investisseurs chinois sont attendus à Antananarivo pour la China Exhibition Mada­gascar. À cela s’ajoutent les différents projets de construction avec Pékin, comme l’autoroute reliant la capitale à Toamasina.

Lova Rafidiarisoa