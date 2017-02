La lutte n’est pas du tout facile. Momi Himeno, du haut de ses 20 ans s’est engagée auprès de la population de Miarinarivo dans la lutte contre la malnutrition chronique. Cette volontaire japonaise est au service du site de nutrition communautaire d’Ampasambazaha, dans la capitale de la région d’Itasy, pour apporter du soutien à l’équipe locale. « Je suis venue ici pour aider les gens les plus vulnérables. Dans ce centre, nous apportons tous les jours des conseils aux mères de famille. Tout passe par la surveillance du poids et des mensurations de l’enfant. À cela s’ajoutent des conseils nutritionnels », explique cette jeune infirmière japonaise.

Entre Madagascar et le Japon, il y a un grand contraste en ce qui concerne la santé maternelle et infantile. À Miarinarivo, le taux de malnutrition chronique est très élevé. « Le taux est estimé à 62,2%. Notre vision est de réduire ce chiffre à 46,7% en 2020 », a souligné le docteur Patrick Rakotondranaly, coordinateur régional de l’Office nationale de nutrition (ONN).

La venue de Momi Himeno serait quel­que chose de positif dans l’atteinte de cet objectif. « Elle nous aide beaucoup dans ce sens. Grâce à elle, le centre a connu une hausse de fréquentation », a expliqué Voahirana, animateur communautaire de nutrition.

Tous comme ses autres pairs du volontariat japonais, Momi Himeno participe

activement à l’amélio­ration des conditions de vie de la population rurale à travers l’approche Seikatsu Kaizen. Celle-ci porte surtout dans l’amélioration d’une situation à partir des ressources et moyens existant à proximité, sans gros investissements et sans nécessairement de grandes technologies. « Grâce à la fertilité de la terre, on recense une forte production agricole dans la région Itasy. Mais on enregistre encore un taux élevé de malnutrition chronique. Au lieu de consommer les produits, les paysans se précipitent de vendre à chaque récolte », indique un autre animateur du centre. Arrivée à Miarinarivo août 2016, Momi Himeno y restera pendant deux ans.

Lova Rafidiarisoa