Le secteur privé est sollicité par la Chambre de commerce canadienne à investir leur marché économique. Une opportunité à saisir pour les entreprises malgaches.

Des opportunités d’affaires outre atlantique s’affichent à l’horizon pour Madagascar. La Chambre de commerce canadienne (CanCham) a présenté, vendredi, au Kudeta Anosy son projet d’organisation d’une mission économique et commerciale prévu au mois d’octobre de cette année. Cette mission aux allures de road show aura pour principal objectif d’ouvrir les portes d’opportunités au secteur privé. De cette manière, les acteurs économiques des deux pays auront l’occasion de se rencontrer et de nouer des relations d’affaires avec le Québec et l’Ontario, provinces du Canada. Cette première mission économique et commerciale sera organisée en partenariat avec l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) ainsi que les ambassades respectives des deux pays.

Ainsi, c’est à l’occasion de la célébration de la journée du Canada, samedi, que la CanCham a lancé officiellement son appel à manifestation d’intérêt à tous les opérateurs économique, malga­ches désireux de développer leurs affaires outremer. Plus précisément entre le 21 et le 28 octobre dans la ville de Montréal, le Québec, Trois-Rivières et Ottawa.

Opportunités

Représentant presque 580 milliards de dollars, le marché canadien peut être qualifié de considérable dans la mesure où sa population consomme 172 % de plus que leurs voisins américains en terme de produits importés. C’est dans ce contexte que Madagascar pourra s’offrir des opportunités d’ouverture en se positionnant comme fournisseur de choix sur le marché canadien.

Notamment sur certaines tendances de consommation à l’image des produits ethniques, alimentaires ou encore dans le domaine de la santé et du bien-être.

« Afin de motiver les opérateurs malgaches, il serait intéressant d’évoquer le fait qu’au même titre que l’AGOA pour le cas des États-Unis, le Canada offre aussi aux pays en voie

de développement comme Madagascar des initiatives d’accès au marché », souligne Haja Rasam­bainarivo, membre de la CanCham. Ce dernier conclut en expliquant que « le choix de la période du mois d’octobre est crucial dans la mesure où c’est durant ce mois que se déroulent le plus d’évènements économiques dans les provinces du Canada ». Cette mission est ouverte à tous les secteurs d’activités tel que l’agro-alimentaire, l’artisanat ou encore le tourisme.

Harilalaina Rakotobe