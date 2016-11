La France et Madagascar ont conclu samedi six accords de financement pour un montant total de 61,8 millions d’euros en marge du Sommet de la Francophonie. Une aide budgétaire et ainsi la confirmation de l’engagement de l’Union européenne dans le projet de prolongement de la Rocade autour d’Antananarivo.

Avec un prêt de 25 mil­lions d’euros et une subvention de 2 millions d’euros, ce projet permettra d’investir dans des infrastructures, de renforcer les capacités de gestion communale et d’appuyer la politique de développement urbain des villes d’Antsi­rabe, Antsiranana, Fiana­rantsoa, Mahajanga, Toamasina et Toliara. Une autre enveloppe de 25 mil­lions d’euros sera utilisée dans le réseau d’assainissement de la capitale et de lutter contre les inondations.

Ces accords ont été signés samedi à Ivato, en présence de plusieurs membres du gouvernement, du secrétaire d’État français chargé du Dévelop­pement et de la Franco­phonie, André Vallini, de l’ambassadeur de France à Madagascar, Véronique Vouland-Aneini et du directeur général de l’Agen­ce française de développement (AFD), Rémy Rioux.

L.R.