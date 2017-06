Continuité, c’est dans cet esprit que s’est déroulée, hier, la cérémonie officielle de remise de matériel par le représentant du consul de Monaco pour le Centre Hospitalier Régional de District d’Itaosy. Cette cérémonie entre dans le cadre de la politique de renforcement des liens déjà existants entre les deux institutions. Cette initiative a permis au centre hospitalier de se doter de nouveaux équipements chirurgicaux : des consommables médicaux, des outils de chirurgie ainsi que des tenues de travail pour le personnel soignant de l’hôpital.

Cette collaboration entre la Principauté et le centre hospitalier n’en est pas à sa première édition. Depuis plus d’une dizaine d’années, le consul de Monaco a beaucoup contribué à l’amélioration de la qualité de service de cet hôpital. Notamment, avec la rénovation du bloc opératoire ainsi que la construction d’un nouveau service social en 2006. « Une coopération ponctuée de fréquentes dotations comme cette initiative d’appui nous permet, entre autres, d’assurer, en grande partie, un meilleur service d’accueil pour les patients, surtout pour le service mère enfant » s’enthousiasme le Dr Rakotoarisoa Holihanitra, responsable du centre. Le service mère enfant d’Itaosy accueille annuellement un peu plus de trois mille quatre cents naissances et est devenu, depuis quelques années une référence dans son district

Harilalaina Rakotobe