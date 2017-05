203 ans. Le Royaume de Norvège a célébré hier la commémoration de la constitution norvégienne, qui remonte à 1814. Cette année marque la fin d’une union avec le Danemark, qui a duré 434 ans. À Madagascar, la célébration s’est tenue hier à la Résidence du chef de bureau de l’ambassade royale de la Norvège à Ivandry. Le chef de la diplomatie malgache, Béatrice Atallah , quelques chefs d’institutions et le corps diplomatique y ont assisté.

Dans son discours, Jane Marit Knutrud, chef de bureau de l’ambassade royale de Norvège, a rappelé les défis qui attendent Mada­gascar. Elle a mentionné entre autres « La lutte contre la corruption, la relance économique, la réconciliation nationale, aussi bien que la lutte contre la vindicte populaire qui augmente en nombre ». Partenaire de longue date de Madagascar, le royaume de Norvège a appuyé et continue de soutenir la Grande Île dans plusieurs domaines. «Nous planifions cette année un appui au processus du cycle des prochaines élections présidentielles et parlementaire, à travers Le PNUD et la SACEM, tout en espérant que ces élections se passent dans une ambiance paisible, transparente et démocratique », a déclaré Jane Marit Knutrud.

Pour sa part, Béatrice Atallah a rappelé le lien historique entre Madagascar et la Norvège, à travers les premiers contacts depuis les pirates du 16ème siècle aux missionnaires d’il y a 150 ans. Elle n’a pas manqué de remercier l’appui apporté par la Norvège pour le développement de Madagascar. Elle a mentionné en particulier l’apport de ce royaume dans le financement du Projet d’appui aux cycles électoraux à Madagascar (PACEM).

Élu pays le plus heureux du monde avec le plus haut niveau de démocratie, la Norvège promet de « soutenir les efforts de Madagascar pour atteindre les buts des Objectifs de développement durables, notamment l’éducation ».

Andry Rialintsalama