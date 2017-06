Echanges socio-économiques. Un emploi du temps chargé pour l’ambassadeur Sud-africaine Maud Dlomo, dans le Haute Matsiatra la semaine dernière. Elle a entre autres rencontré des opérateurs économiques de la Chambre de commerce et de l’industrie de Fianarantsoa où il a été question de discuter des possibilités de partenariat dans la promotion et la valorisation de la filière miel et les huiles essentielles. Le tourisme a été également au cœur des échanges car c’est un secteur prépondérant en Afrique du Sud, aux côtés de l’agriculture et du commerce. Le chef de la Région, Joël Tiana Herizo Randrianasolo a par ailleurs souligné l’importance de l’agriculture.

La diplomate a ainsi invité les opérateurs touristiques ainsi que les représentants de la Haute Matsiatra à la manifestation culturelle relative à la musique et à l’art culinaire que l’Ambassade organisera au mois de novembre à Toliara. « Ce sera le début d’une longue coopération », a-t-elle souligné. La région Haute Matsiatra se penchera sur l’élaboration d’un dossier de coopération socio-économique avec les régions ou provinces en Afrique du Sud.

Mirana Ihariliva