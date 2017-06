Une importante rencontre public-privé malgache et japonais aura lieu en juillet. Il y sera question de développement de grandes infrastructures.

L’ambassadeur du Japon à Madagascar, Ichiro Ogasawara, a annoncé, hier, lors d’une réception conviviale offerte à la délégation de la 13ème promotion du CEDS (centre d’Etudes diplomatiques et stratégiques) à Ivandry, l’arrivée prochaine d’une mission préliminaire du gouvernement du Japon pour préparer l’organisation d’une conférence d’envergure. Suite aux rencontres effectuées par cette promotion au Japon, il y a deux semaines, avec les représentants japonais du ministère du Territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme, dont la tenue d’une conférence sur les infrastructures de haute qualité dans la Grande île a été mise en exergue, l’action est plutôt prompte.

Une trentaine d’opérateurs et d’investisseurs japonais et quatre représentants dudit ministère seront dans nos murs du 10 au 13 juin. Ils rencontreront la partie malgache à travers un atelier axé sur les investissements d’infrastructures de haute qualité et visiteront, par la suite, le port de Toamasina. La conférence en soit se tiendra le 24 juillet à Antananarivo où une centaine de représentants du secteur privé japonais viendront intensifier les échanges dans le secteur de l’aménagement du territoire, de l’énergie, des hydrocarbures et autres projets d’infrastructure.

« Nous souhaitons partager notre savoir-faire et notre technologie en matière d’infrastructures, aéroportuaires, portuaires et en aménagement du territoire. Les investisseurs japonais cherchent des coopérations et partenariats d’importance particulière avec le secteur du public et celui du privé malgaches car les infrastructures constituent un socle incontournable des activités économiques », a précisé l’ambassadeur.

Choix

Pour en revenir à la 13ème promotion du CEDS qui a effectué un voyage diplomatique au Japon, Solofo Rasoarahona, délégué général du CEDS indique que le choix du Japon n’est pas fortuit. « C’est la troisième puissance mondiale en termes de PIB », fait-il remarquer d’emblée. « Et c’est l’un des modèles de croissance économique exemplaire au monde. La réussite repose sur le pragmatisme des dirigeants. Bien que le Japon garde ses valeurs traditionnelles, il a toujours misé sur la discipline et la rigueur pour avancer », ajoute-t-il. « Ce voyage au Japon m’a permis de remodeler mon point de vue sur la situation du pays, mais cadré dans une envergure internationale », raconte Lucette Botralahy, une des trente trois membres de la 13e promotion. « Nous avons appris la diplomatie, l’économie, le leadership et la stratégie, et la réorientation de mes réflexions personnelles a forgé ma personnalité », avoue-t-elle.

La visite au pays du Konichiwa a permis en outre aux auditeurs de mieux comprendre la philosophie zen des japonais. Diverses découvertes de châteaux, de temples, de parcs, de musées, d’universités et de participation à « la cérémonie du thé » les ont incités à mieux

faire pour la Grande île.

« Madagascar peut et doit s’inspirer de la réussite économique du Japon », reconnaissent-ils.

Mirana Ihariliva