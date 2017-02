La société Homeo­pharma et l’Université d’Antananarivo scellent un partenariat pour l’amélioration des compétences techniques et scientifiques des étudiants. Les deux entités viennent de signer jeudi une convention cadre afin de définir les termes et les conditions générales d’une coopération scientifique, technique et pédagogique, pour la réalisation conjointe de projets de recherche et d’encadrement d’étudiants.

« Nous possédons un département de recherche et de développement, mais cela reste insuffisant. L’Université d’Antananarivo quand à elle détient un fort potentiel dans ce domaine. C’est pourquoi nous collaborons ensemble pour développer quelques projets ensemble et renforcer l’encadrement des étudiants », a déclaré Jean Claude Ratsi­mi­vony, PDG de la société Homéo­pharma à l’issue de la signature de ce nouveau partenariat.

Dans le cadre de ce nouvel accord, le Laboratoire de chimie et de valorisation des produits naturels (LCVPN) de la Faculté des Sciences de l’Université d’Antananarivo, et Homeo­pharma, vont travailler ensemble dans le domaine de la recherche sur la chimie des produits naturels.

Lova Rafidiarisoa