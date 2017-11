Intérêt mutuel. C’est ce qui a été ressenti entre les opérateurs économiques malgaches et canadiens lors de la réalisation de la mission économique et commerciale au Canada, du 21 au 28 octobre. Les premiers résultats et l’apprentissage tirés de cette mission furent exposés au grand public avant-hier, à la Chambre de commerce Antaninarenina, par la quinzaine d’entreprises représentant le secteur privé malgache.

Cette délégation a pu effectuer près de deux cent cinquante rencontres dans quatre villes du Canada : Montréal, Québec, Trois-Rivières et Ottawa. Des opportunités d’affaires dans le domaine de l’agroalimentaire, l’artisanat de luxe, le tourisme, l’industrie pharmaceutique ou encore les finances ont ainsi été saisies. De ce fait, la mission a pu permettre aux opérateurs malgaches de démontrer à leurs homologues canadiens leur volonté à transformer les opportunités d’affaires en réalisations concrètes.

« Les exportations de Madagascar, avoisinant les soixante-dix-neuf millions de dollars canadiens, connaîtront une importante croissance», explique Valery Ramonjavelo, président de la Chambre de commerce du Canada.

Harilalaina Rakotobe