Une lourde délégation. L’agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (AWEX) avec une vingtaine d’entreprises belges se trouvent actuellement dans nos murs, et ce jusqu’à samedi. Pour marquer le coup, l’ambassadeur de la Belgique auprès de la République de Madagascar, Roxane de Bilderling a fait le déplacement dans la Grande île pour soutenir la délégation dans ses actions. Une réception est prévue se tenir, ce soir, à l’Hôtel Carlton.

Durant son séjour dans la Grande île, cette mission économique belge multiplie les contacts et rencontres B to B avec des entrepreneurs, industriels ou partenaires potentiels malgaches pour développer de nouveaux partenariats. D’autant plus que cette mission économique est issue de divers secteurs d’activités tels que l’énergie, le traitement de l’eau, les infrastructures, les conseils, l’équipement, le commerce et la technologie.

L’occasion se présente ainsi pour les Malgaches de trouver un nouvel horizon de marché avec un éventuel partenariat avec ces entreprise.

