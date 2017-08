La Chine fait preuve de son soutien à l’île rouge. Des projets liés au dévelop­pement symbolisent l’amitié entre les deux pays.

La République populaire de Chine renforce ses liens avec La Grande île. Le projet touche le secteur de l’énergie, notamment l’eau. L’Empire du milieu va construire deux cents forages avec des pompes à motricité humaine dans les régions d’Atsimo Andrefana et du Menabe. Un don non remboursable à hauteur de 16 milliards d’ariary a été offert par ce pays .Une signature du protocole d’accord entre le ministère de l’Eau de l’énergie et des Hydrocar­bures et l’Agence de la Coopération Économique Internationale (AIECO) du ministère du Commerce de la République Populaire de Chine sur le projet, a eu lieu hier au centre des conférences internationales d’Ivato.

Le but est de résoudre la difficulté d’accès à l’eau potable dans les régions. Des techniciens chinois vont alors assurer les constructions des forages « Après que la construction de ces deux cents forages soient réussis, des techniciens viendront également faire le suivi et la maintenance de ces travaux après deux ans environ. Nous ne pouvons pas pourtant déterminer la durée des travaux », affirme AI Yinfang représentante de l’agence de la coopération économique internationale du ministre du Commerce de la République populaire de Chine.

Les deux régions ciblées par le projet de construction des forages sont parmi les régions qui ont de faibles taux d’accès en eau potable dans la Grande île.

Faible taux d’accès

Le taux d’accès à l’eau potable pour la région d’Atsimo Andrefana est de 28% tandis que celui du Menabe est évalué à 30% selon les données du ministère de l’Eau de l’énergie et des Hydrocarbures. Combiné avec les autres régions de la Grande île, le taux d’accès à l’eau potable est de 24% en moyenne.

De grandes étapes restent encore à franchir pour l’État afin de résoudre cette difficulté. « En ce qui concerne l’eau, notre objectif globale est d’avoir un taux d’accès de 67% d’ici 2019. Cela entre également dans le cadre de la réalisation de l’objectif du développement durable. Cela nécessite pourtant un grand investissement car il nous faut environ près de 2,8 mil­liards d’euro pour l’atteindre », ajoute Lantoniaina Raso­loelison, ministre de l’Eau de l’Énergie et des Hydro­carbures.

En mars dernier, le président de la République Hery Rajaonari­mampianina a signé six accords dans la mise en œuvre de la ceinture économique de soie. Ce projet de construction de forages figure dans ce cadre qui marque également le 45e anniversaire des liens entre les deux pays.

Sandra Miora Hafalianavalona