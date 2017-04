Madagascar se fait sa place à l’international. Les diverses promotions de Madagascar sur la scène internationale font de l’effet. Les acteurs du tourisme, du commerce, de l’environnement et de la culture déploient des efforts gigantesques pour contracter avec des partenaires étrangers. Le dernier business to business (B to B) organisé entre les opérateurs malgaches et marocains, le 7 avril, témoigne de l’effort du gouvernement dans la recherche d’investisseurs sérieux pour booster l’économie du pays. « Il est impératif, toutefois, que nous soyons professionnels », précise Gil Razafintsalama, à la fois représentant du secteur privé et conseiller à la Chambre de commerce et d’industrie d’Antananarivo. « La partie malgache doit être forte devant les propositions d’accord de partenariat derrière les différentes formes de coopération, bilatérale, régionale ou multilatérale », explique-t-il. « Ces partenaires étrangers apportent, certes, des investissements mais il ne faut pas oublier qu’ils ont également des attentes », ajoute-t-il.

Plan

De l’avis de l’opérateur, être fort devant les propositions de coopération, souvent alléchantes, signifie que le cadre de coopération ne doit pas sortir du Plan national de développement (PND) et du Plan de mise en œuvre (PMO). « C’est nous qui devons imposer les domaines d’activité dans lesquels les partenaires sont invités à investir », souligne l’opérateur habitué des rencontres internationales. Le gouvernement qui assure la compétitivité nationale et la promotion de l’intégration progressive de Madagascar dans les sphères de développement régional et international, établit les cadres transversaux des accords de coopération. La direction des Relations internationales et de l’intégration économique, auprès du ministère du Commerce et de la consommation, entre autres, assure la mise à profit des opportunités offertes par ces adhésions. « Toujours est-il qu’il faut bien maîtriser ces attributions et faire attention aux engagements à prendre afin d’éviter le risque de création de produits concurrents par les investisseurs. Les opérateurs doivent s’assurer des types d’engagement à entreprendre pour que les partenaires étrangers ne deviennent pas des adversaires », alerte-t-il.

Mirana Ihariliva