Le partenariat entre la banque BMCE- BOA et la Paositra Malagasy veut pousser un intérêt populaire pour les crédits.

Crainte. Les Malgaches appréhendent les banques et tout ce qui touche les opérations financières. C’est le message essentiel lancé par les tenants de la BMCE- Banque of Africa (BOA) et les dirigeants de la Paositra Malagasy (PAOMA). « Les recours à la banque nous sont proposés afin de nous permettre d’avoir de meilleures conditions de vie », pointe Othmane Alaoui, directeur général de la BMCE- BOA. La convention de partenariat entre les deux entités, vise à améliorer les conditions sociales du personnel de la PAOMA en proposant notamment des conditions préférentielles pour le prêt immobilier «Akany». « Les deux mille agents d’exploitation de la Paositra Malagasy sont nos principales cibles dans cette convention de partenariat. Ils sont particulièrement invités à souscrire au prêt immobilier afin qu’ils puissent avoir accès à des logements décents et convenables, vu qu’il manque quelques neuf cent mille logements dans le pays à l’heure actuelle », souligne Vololo­manitra Rakotondralambo, directeur général adjoint de BMCE BOA.

Sensibiliser

Le taux dit «exceptionnel et préférentiel» accordé pour cette souscription n’a pas été révélé mais il a été assuré que c’est un taux fixe pour vingt ans et qu’il est largement en dessous du taux standard annuel de 12%.

«Les Malgaches en général pensent que les crédits bancaires les appauvrissent», fait remarquer en outre le directeur général adjoint de la banque. « Mais il est utile de les informer sur le côté prêt et sécurité de l’emploi, l’emploi étant la principale garantie obligatoire dans les crédits. Une stabilité assurant le remboursement allant jusqu’à vingt ans », insiste-t-elle. Les quelques deux mille entités ayant eu recours à des conditions préférentielles auprès de la Banque pour leur personnel, rassurent quelque peu l’entité financière. « Le personnel de la PAOMA n’est point obligé de souscrire à cette offre ni même aux autres offres ou encore d’ouvrir un compte », souligne Stéphanoël Razafimanantsoa, directeur général de la PAOMA. C’est un choix volontaire. Une manière de dire qu’ accéder à ce genre d’offres de prêt indique un certain degré de compréhension et d’éducation financière de la part du personnel

cible de la convention. « La PAOMA reste la partenaire privilégiée de la Banque, avec ses six cent points de contact, dans le transport des colis dans les quatre vingt neuf agences réparties dans toute l’île », précise le directeur général de la compagnie postale.

Mirana Ihariliva