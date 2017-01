Selon la Cour constitutionnelle, il faudrait faire la différence entre la réconciliation politique et la réconciliation nationale.

Distinction. À part quel­ques réserves d’interprétation et deux articles scélérats, la Haute cour constitutionnelle (HCC), a déclaré conforme à la Constitution, la loi sur la réconciliation nationale. Dans cette décision, publiée, le 27 janvier, l’institution judiciaire dissocie, par ailleurs, la réconciliation politique, de la réconciliation nationale.

Selon la Cour d’Ambo­hidahy, cette distinction est faite dans le but de lever toute « ambiguïté », sur la notion de réconciliation nationale « liée à l’existence d’un processus politique initié lors de la Transition qui persiste toujours aujourd’hui ». La HCC soutient, ainsi, que le processus de réconciliation nationale « est prévu à l’article 168 de la Constitution [cette disposition prévoit la mise en place du Conseil du fampihavanana Malagasy (CFM), dans le cadre du processus de réconciliation nationale] pour être mis en œuvre par un texte de loi (…) d’avantage un processus de réconciliation de la société avec elle-même ».

Aussi, le processus qui est « présenté par l’existence et la construction d’un dialogue entre les anciens chefs d’État (…) passe par une acceptation du processus par l’ensemble des protagonistes politiques », est qualifié par la Cour d’Ambohidahy de « réconciliation politique ». À la lecture de la décision de la HCC, les démarches de réconciliation, depuis la Transition, jusqu’à ce qu’elle soit prise en main par le CFM érigé par la nouvelle loi faisant écho à l’article 168 de la loi fondamentale, sont « politiques ».

Liées

Dans sa décision, l’institution judiciaire a, quelque peu, écorché le « processus politique », soutenant que, « malgré la diversité de ces instruments juridiques, force est de reconnaître que les résultats attendus sont loin d’être atteints ». Le processus engagé durant la Transition est, en effet, régi par trois textes qui sont la loi portant amnistie pour la réconciliation nationale et celle créant le « Filan­kevitry ny fampihavanana Malagasy » (FFM), et l’ordonnance mettant en place une commission spéciale au sein de la Cour suprême.

La Cour constitutionnelle concède, pourtant, que « la réconciliation politique et la réconciliation nationale sont inévitablement liées ». Ce qui implique que les résultats du processus de réconciliation inhérent à l’article 168 de la Constitution, aura « inévitablement », une portée politique. La finalité politique de la loi sur la réconciliation nationale, justement, a déchainé les passions durant les débats à l’Assemblée nationale.

Les parlementaires partisans de Marc Ravalo­manana et Andry Rajoelina, anciens chefs d’État, estimaient, qu’à une certaine mesure, le processus de réconciliation initié par le texte viserait, particulièrement, « l’éviction », de leurs favoris des prochaines élections présidentielles. À la lecture de sa décision de vendredi, la HCC souhaite, visiblement, éviter d’être happée par les débats politiques sur le sujet et étiquetée de parti pris sur le sujet.

La Cour d’Ambohidahy a, ainsi, soutenu que « quelles que soient l’ampleur et l’intensité des débats qui ont entouré l’élaboration et l’adoption de la loi (…) la Constitution ne confère pas à la Cour un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives, soumises à son examen, aux droits et libertés que la Constitution garantit. (…) la Cour ne saurait rechercher l’opportunité des objectifs et des finalités que le législateur s’est assigné, dès lors que leur teneur et modalités (…) ne sont pas manifestement inappropriées, au regard des exigences de la Constitution (…) ».

Garry Fabrice Ranaivoson