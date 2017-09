Les transporteurs en commun à Antananarivo-ville se sont rassemblés pour protester le projet d’affectation du contrôle de conformité à l’OMAVET.

Les opérateurs de transport en commun à Antananarivo-ville ont donné deux semaines à la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) pour annuler sa convention de partenariat avec la société Omnium de maintenance des véhicules de transports (OMAVET). Cette convention consiste en l’affectation du contrôle de conformité des véhicules de transport en commun, à ladite société. Elle a été délibérée à la session extraordinaire du conseil municipal, la semaine dernière et, attend le contrôle de légalité de la Préfecture de Police d’Antananarivo.

« Nous suspendrons nos activités et entamerons une descente dans la rue si la CUA s’entête à poursuivre ce projet », profère Clémence Raharini­rina, présidente de l’Associa­tion des taxis-ville à Antananarivo-ville. Cette annonce a été faite conjointement par cette dernière et le président de l’Union des coopératives de transport urbain (UCTU), au bureau de l’UCTU à Ambodivona, hier. Ces transporteurs exigent, ou le maintien de ce contrôle de conformité au centre de visite automobile d’Antsakaviro, ou bien sa suppression.

Ce refus catégorique des taxis-ville et des taxi-be se réfère à plusieurs points, à savoir la non consultation des transporteurs, la non existence d’appel d’offre, et particulièrement le souci de « l’élimination des véhicules en mauvais état, en scrutant cent quatre points sur le véhicule ». Des responsables de la CUA leur auraient déjà avancé cette proposition. « Nous n’avons pas le moyen d’acheter une nouvelle voiture », s’indignent-ils.

Déplorable

L’état de la plupart des véhicules de ces transporteurs laisse, pourtant, à désirer. Des problèmes de freinage, d’embrayage, d’éclairage surviennent souvent. De plus, l’état général des véhicules est déplorable. Des planches sont utilisées pour servir de siège, les carrosseries sont transpercées, les vitres cassées, et quelquefois les portes ne se ferment pas.

La CUA veut calmer le jeu. Il ne serait pas question de suspendre l’activité des véhicules mais plutôt d’améliorer l’état de ceux existants, pour prévenir les accidents de circulation et améliorer la qualité de service. Tous les points, à savoir, le frein, le volant, les sièges mais aussi la couleur du véhicule, ainsi que d’autres éléments seront examinés pour atteindre cet objectif.

L’OMAVET disposerait de l’équipement adéquat pour ce contrôle. « Qu’il s’agisse d’un ancien véhicule ou d’un nouveau, des défaillances peuvent survenir. Et nous ne devrons pas penser qu’en ville, il n’y a pas d’accident », indique Landy Raveloarison, directeur du Transport au sein de la CUA. Ce sera aussi le moyen de lutter contre la corruption qui prendrait le large dans ce service. La CUA ne fera pas marche-arrière, malgré cet ultimatum. L’affectation du contrôle de conformité à l’Omavet à Ampasampito s’effectuerait, d’ici un mois. Les véhicules de transport de marchandises devraient aussi passer à ce contrôle.

Miangaly Ralitera