Pas d`arrestation, ni de gaz lacrymogène. Les manifestations des trois entités opposées au régime, en l`occurrence « Wake-up Madagascar », le Mouvement pour la liberté d`expression (MLE), et le Vona Soamahamanina se sont déroulé sans incident, hier. La chaîne humaine entreprise par le mouvement des journalistes et quelques habitants de la petite commune de Soamahamanina ont pu se tenir dans le calme, tout au long de la bordure de la route digue juste à côté du Village de la francophonie, sise à Andohatapenaka.

Malgré une petite bousculade et une légère altercation entre les manifestants et les forces de l`ordre, tout s`est déroulé comme prévu, selon les ténors de ce mouvement de contestation a l`encontre du régime Rajaonarimampianina. Tout cela sous l`œil vigilant des forces de l`ordre et la menace que faisait planer le général Florens Rakotomahanina de «mater toute forme de déstabilisation pendant ce sommet de l`organisation internationale de la francophonie (OIF) ».

« Ils sont obligés de se retenir, surtout devant la grande famille des journalistes étrangers. Nous avons eu l`occasion d`exprimer notre pétition, malgré le nombre excessif des forces de l`ordre, présent sur le lieu. L`objectif a été atteint et comme prévu, Wake-up Madagascar continuera a mener sa lutte contre l`irresponsabilité du régime actuel devant la pauvreté accablante que subissent l`ensemble de la population Malgache », s’est enthousiasmé Mbolatiana Raveloarimisa, un des membres de Wake-up Madagascar présents sur les lieux.

Pour faire entendre leurs voix, les membres du Wake-up Madagascar ont clamé haut et fort leur mécontentements face a l`attitude qu’ils qualifient d’irresponsable de nos dirigeants, en cachant la dure réalité quotidienne des Malgaches. De son coté, le MLE se dit satisfait des actions menées hier : « C’est un premier pas et une petite lueur d`espoir », estime un de ses membres.

«L`objectif a été atteint et nous sommes satisfaits de notre démarche. Lors d’une interview avec les journalistes francophone, le Premier ministre a aussi souligné que ce code n`est pas parfait et une discussion entre les acteurs et les responsables des medias devrait se faire prochainement. Pour le MLE, une refonte totale de ce texte est nécessaire », conclut-il.

Juliano Randrianja