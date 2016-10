La fédération du mouvement d’opposition se fait discrète depuis quelques jours. À entendre les explications, il s’agirait d’un repli stratégique.

Discret. Le mouvement d’opposition Malgasy mivondrona ho an’ny fanorenana ifotony (MMF), se fait quelque peu discret de la scène politique depuis quelques jours, notamment depuis le samedi 24 septembre, où son intention de manifester au gymnase de Maha­masina a été empêchée par les forces de l’ordre.

De prime abord, le MMF bat en retraite face à la réplique étatique. Les leaders de cette fédération d’opposition avaient martelé avoir l’intention d’occuper le terrain par des rencon­tres avec la population pour prêcher la défaillance étatique et plaider la nécessité d’une élection anticipée et d’une refondation.

À entendre les explications officielles de Holijaona Raboanarijaona, en charge de la communication de la fédération des entités d’opposition, il s’agirait plus d’un repli stratégique que d’un recul.

Il s’agirait de démon­trer que, « contrairement à ce que certains veulent faire croire, il n’y a pas d’intention de coup d’État. Que l’opposition veut jouer pleinement son rôle dans le respect de la loi autant que faire se peut, mais que l’État l’empêche de le faire. Que l’État ne supporte pas la démocratie et berce dans une dérive totalitaire », soutient Holijaona Raboanarijaona. Jusqu’ici cependant, le statut d’opposition officielle, tel qu’il est prévu dans les disposition légales, reste peu attrayant pour la majorité des membres du MMF.

Représailles

Afin de marteler la dérive autoritaire du pouvoir, par ailleurs, quelques figures du MMF ont, la semaine dernière, multiplié les interventions médiatiques. Le mouvement Dinika ho an’ny fanavotam-pirenena (DFP), par exemple, a soutenu que soixante-dix de ses membres sont menacés d’arrestation. Sur les réseaux sociaux, la définition d’une République bananière est largement partagée afin de dénoncer le cas de Soamahamanina.

Ce qui se passe à Soamaha­manina, par exemple, est opaque (…) et démontre que les représailles et les menaces sont les réponses apportées par le pouvoir aux dénonciations et opinion contre les mauvaises gestions du pays, plaide le responsable de communication du MMF. Quelques indiscrétions indiquent, toutefois, que la crainte des représailles, justement, serait une des raisons de cette accalmie des actions du MMF, alors qu’après avoir été interdit de manifester à Maha­masina, le discours des leaders était de ne pas reculer, quel qu’en soit le prix et les risques de représailles.

Face au repli du MMF, quelques entités qui la composent optent pour les sorties médiatiques et initiatives individuelles. Le groupe des partisans de Andry Rajoelina (Mapar), par exemple, s’est fendu d’une lettre à l’endroit de la communauté internationale, la semaine passée, pour dénoncer les dérives autoritaires du pouvoir.

Le mouvement DFP, pour sa part, compte réunir ses chefs de file au sein des districts, à Antananarivo les 6 et 7 octobre, afin de préparer la concertation nationale pour la refondation du système étatique.

Repoussant l’idée d’une démarche en ordre dispersée, Holijaona Raboana­rijaona, soutient : « Le MMF est une fédération, chaque entité ou personnalité membre peut agir en son nom propre, mais elle est soutenue par tous les membres ». À lui d’ajouter que cela fait partie d’un choix stratégique qui consiste à prouver que le MMF a une envergure nationale. D’autres figures déplorent pourtant que des membres prennent des initiatives unilatérales sans en avoir, préalablement, avisé les autres.

Garry Fabrice Ranaivoson