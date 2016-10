Sur les 38 suspects arrêtés pour les contestations électorales à Fenerive-Est, 25, dont un mineur ont été déférés devant le parquet. De lourdes charges sont portées à leur encontre.

La destitution de maire élu, au profit d’un candidat malheureux du parti présidentiel Hery Vaovaon’i Madagasi­kara (HVM) ayant viré à l’émeute à Ampasimbe Manapatrana dans la journée du 14 octobre, revient sur le tapis. Arrêtés deux jours après les échauffourées ayant empêché l’intronisation du maire entrant, 25 individus, ont été présentés devant le parquet du tribunal à Toamasina, hier. La première journée d’auditions a commencé en début de matinée, pour se terminer en début de soirée vers 17h30. Elles se poursuivront ce jour. Les prévenus sont inculpés, entre autres, pour trouble de l’ordre public, refus de décision judiciaire, coups et blessures volontaires, pillages, incendie criminel, destruction de biens privés.

Aucune femme ne figure parmi les suspects. Mis dans le même sac que ces derniers, un mineur a été pour sa part traduit devant le parquet, hier.

Lors des arrestations, effectuées par la gendarmerie, trente-huit personnes, dont neuf femmes et trois mineurs, ont été placées en garde à vue. Au terme des auditions, toutes les femmes ayant été incriminées ainsi que quatre autres suspects, ont été relâchés faute de charge.

Au moment des faits, une foule furieuse, s’est opposée avec rage et violence contre l’intronisation de Jakob Honoré Raherinana, le candidat du parti présidentiel qui a obtenu gain de cause auprès du tribunal, au prix de l’éviction du candidat indépendant Julien Ndreandro, élu sous sa propre bannière, «Malagasy Mandray Andraikitra».

Les sympathisants de ce dernier, ont ravagé l’estrade où devaient s’installer les officiels, et se sont déchaînés sur les chaises ainsi que les autres installations. La même cohue de personnes en furie, a, au passage, détruit le chapiteau. L’église Rhefi, se trouvant à proximité de la place prévue accueillir la cérémonie, et qui pourtant n’aurait rien à voir dans cette histoire, a été, par ailleurs, incendiée. Une meute d’individus a, au passage, incendié le domicile du maire HVM.

Un véhicule des forces de l’ordre, a été de surcroît la cible d’un déluge de galets, Des coups de feu ont éclaté, faisant huit blessés par balles. Les civils armés, entrés en conflit, ont été accusés par les autorités d’avoir ouvert le feu. N’en ayant pas encore fini, les manifestants ont dans la foulée, bloqué la circulation sur la RN 5, à la hauteur d’Ambatoningara.

Un fusil de chasse a été retrouvé lors des arrestations. Les affaires concernant la fusillade ainsi que la détention de l’arme à feu saisi, n’ont pas encore été, en revanche, conduites devant le parquet hier. Les 25 prévenus ont, comparu pour les casses ainsi que les actes de vandalisme commis.

Seth Andriamarohasina