Le gouvernement et l’UE tiendront une réunion consultative en vue du prochain dialogue politique, aujourd’hui. La présidentielle devrait être le sujet phare des échanges.

Sondage. En vue du dialogue politique qui devrait se tenir en décembre, une réunion de consultation entre l’Union euro­péenne (UE), et le gouvernement, se tiendra ce jour, au palais d’État de Mahazoarivo. Une occasion de faire le point sur les avancées faites depuis la dernière rencontre entre les dirigeants étatiques et la délégation européenne, en avril.

Les élections devraient avoir la part-belle durant les échanges d’aujourd’hui, notamment. Le dialogue politique, dont la réunion préparatoire se tiendra à Mahazoarivo, sera le dernier avant l’entame de l’année électorale. La délégation de l’UE pourrait souhaiter avoir quelques certitudes autour de cette question.

Les diplomates des pays membres de l’UE, depuis quelques mois, martèlent leur souhait que la présidentielle en 2018, ne soit pas remise en cause. Que ce suffrage devrait être apaisé, ouvert à tous, accepté de tous, transparent et crédible. Des points que tambourinent, également, les tenants du pouvoir.

Durant une rencontre avec une délégation allemande, il y a quelques jours, Rivo Rakotovao, président du Sénat et numéro un du parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM), a affirmé que la présidentielle se tiendra en 2018. Le pouvoir n’a aucunement l’intention de reporter les élections.

Certains débats et faits d’actualités de ces derniers jours pourraient, cependant, entraîner des incertitudes sur le caractère inclusif et accepté de tous de la présidentielle, ainsi que sa quiétude. Il y a, notamment, les inquiétudes des entités politiques et civiles autour des futures lois électorales.

À cela s’ajoute le débat sur la révision de la Consti­tution, ainsi que, l’ouverture à tous du scrutin.

Garanties

Bien qu’elle doive encore être préalablement, adoptée par la Commission de l’UE, avant de devenir l’une des lignes de conduite des antennes diplomatiques de l’Europe, la résolution adoptée par le Parlement européen, jeudi, devrait être dans les têtes. Les eurodéputés ont, entre autres, affirmé que les contestations à la retouche de la Loi fondamentale risquent d’accroître les tensions dans un contexte politique déjà fragile.

Ces parlementaires ont, également, invité la communauté internationale, l’UE, en particulier, à adopter toutes les mesures utiles pour que les élections présidentielles de 2018, soient libres et régulières. (…) à veiller à ce que les préparatifs n’excluent personne (…). Contactée, une source diplomatique a indiqué que c’est une position déjà affirmée par la délégation de l’UE à Madagascar, et les pays membres. Leur démarche devrait, toutefois, être moins directe que le laisse suggérer la résolution des eurodéputés.

Pour les partenaires internationaux, la prochaine présidentielle devrait consolider les acquis démocratiques des élections de sortie de crise, mais surtout, renforcer la stabilité, pour relancer l’éco­nomie, ainsi que garantir une sécurité des investissements et la continuité des programmes d’appuis. Outre les élections, la conjoncture écono- mique, la gouvernance,

l’État de droit, la lutte contre la corruption et les droits de l’homme, ainsi que, l’état de la coopération entre l’UE et Madagascar devraient être au menu de la consultation d’aujourd’hui.

Pour le gouvernement, les discussions d’aujourd’hui devraient être l’occasion de mettre en avant les avancées faites par rapport aux Plan indicatif national (PIN), du 11e Fonds européen de développement (FED). Il devrait demander des comptes et des garanties sur la situation du décaissement des 122 millions d’euro garantis par la signature de quatre conventions, à Antsi­ranana, lors du dialogue politique d’avril. Le décaissement de ce fonds destiné à l’appui à l’agriculture, à l’amélioration des services publics, ou encore, à un soutien budgétaire a été annoncé pour cette année.

Garry Fabrice Ranaivoson