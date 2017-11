Au menu de la séance de consultation entre le gouvernement et l’UE hier, figuraient les préparatifs électoraux. Un programme où le référendum n’a pas eu sa place.

Pas à l’ordre du jour. À entendre les propos d’Anto­nio Sanchez-Benedito, ambassadeur de la délégation de l’Union européenne (UE), l’éventualité de l’organisation d’un référendum en vue d’une révision de la Consti­tution n’a pas été au programme de la consultation avec le gouvernement, hier.

« La retouche de la Constitution n’a pas été à l’ordre du jour », a déclaré le diplomate à l’issue des échanges avec l’équipe gouvernementale, à Mahazoarivo. Servant de réunion préparatoire du dialogue politique qui sera conduite par Hery Rajaonarimampianina, président de la République, à Iavoloha, en décembre, les préparatifs de la présidentielle de 2018 ont été parmi les sujets phares de la consultation d’hier.

Un processus chamboulé par les débats houleux autour de l’opportunité de révision de la Loi fondamentale pour des élections apaisées, soulevée par le chef de l’État. Ce qui implique qu’un référendum devrait se faire avant l’élection du président de la République. Depuis le début de la polémique, la communauté internationale s’est figée sur la position selon laquelle elle s’en tient à la présidentielle, seule échéance concrète.

Certains diplomates refusent même d’aborder la question de l’éventualité de la tenue d’un scrutin constitutionnel avant la présidentielle. Le sujet, visiblement, a été tenu à l’écart de la consultation d’hier. « On travaille sur la base d’un fait réel qui est pour l’heure la présidentielle et non pas sur des théories. Nous sommes, par exemple, tous d’accord sur des principes comme l’inclusivité », a répliqué l’ambassadeur Sanchez-Benedito, à l’assaut des journalistes.

Principes

La question d’une révision constitutionnelle semble être un terrain miné sur lequel l’UE, notamment, ne veut pas mettre le pied. Face aux fortes contestations de toutes parts, les tenants du pouvoir semblent, eux aussi, avoir fait le deuil de cette initiative, au point que le projet de loi de finances semble silencieux sur le référendum. Le processus de refonte des textes électoraux, a été largement discuté hier, à entendre Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre.

À entendre les explications du chef du gouvernement, il s’est, notamment, évertué à défendre l’inclusivité de l’entreprise de réforme des lois électorales. Devant la presse, le locataire de Mahazoarivo, a notamment, soulevé que les principes concernant le renforcement de l’indépendance de la CENI [Commission électorale nationale indépendante], ou encore, la réglementation du financement des campagnes électorales ont, par exemple, été retenus.

Le Premier ministre, en a profité pour répondre aux entités politiques et civiles qui exigent, un droit de regard sur les avant-projets en gestation. D’après Solonan­drasana Olivier Mahafaly, l’élaboration des projets de loi est une prérogative régalienne du pouvoir Exécutif, demandant sans le nommer aux membres du Comité de vigilance démocratique pour les élections (CVDE), de s’en remettre au Parlement, le moment venu.

« Aucun gouvernement au monde n’aura fait preuve d’autant d’inclusivité dans un processus d’élaboration de texte. Nous avons déjà fait preuve de respect et d’ouverture envers tous les acteurs électoraux. Laissez-nous maintenant faire notre travail. La confection des actes et lois revient au gouvernement », a soutenu le Premier ministre. À lui de pester au passage contre l’étiquette de boîte aux lettres, collée aux dos des Chambres parlementaires.

« Arrêtez de dénigrer et de considérer que nos parlementaires sont des enfants qui votent à l’aveuglette toutes les lois », a-t-il lancé. Au-delà des mots, il faudrait que les membres du Parlement démontrent, d’abord par les actes, que les considérations de l’opinion publique sont fausses. Qu’au sein des deux Cham­bres, l’intérêt supérieur de l’État est le guide suprême des choix faits et décisions prises et non autre chose.

Garry Fabrice Ranaivoson