L’évolution des normes et règlementations sur la construction des infras­tructures est peu connue.Les références sont caduques.

Concéder. La direction générale du ministère auprès de la présidence en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE) a été en conférence sur les infrastructures de haute qualité avec les secteurs publics et privés japonais, hier au centre des Conférences internationales (CCI) Ivato. Elle a reconnu que le document qui sert de référence sur les normes et règlementations à suivre dans les constructions d’infrastructures à Madagascar est obsolète.

Durant la présentation des besoins de ce ministère à la partie japonaise, le représentant a, en outre, mis en exergue le manque d’informations et la méconnaissance sur l’évolution des normes. Le fascicule de neuf cent pages « Travaux et bâtiments de Madagascar », entre autres, élaboré par l’État malga­che pour servir de guide, date de 1960. « Le document sert de référence jusqu’à présent, mais je ne peux qu’avancer qu’il est obsolète », a indiqué hier Séraphin Razafimahafaly, directeur du Bureau des normes de Mada­gascar. « D’ail­leurs, il est à préciser que les normes ne sont pas imposées par l’État ou une seule entité, la normalisation doit se faire en accord, et les normes doivent être acceptées par toutes les parties prenantes dans le domaine de la construction d’infrastructures », a-t-il ajouté.

Projets

Les règlements de construction paracyclonique ou non, les règles de calcul et autres suivent les normes européennes. « L’agence française des Normes (AFNOR), le document technique unifié, contenant les règles de calcul des ouvrages ou encore la norme Neufert pour les ouvrages sont appliqués à Madagascar », a fait savoir la direction générale du ministère.

Le M2PATE entrevoit d’approprier et de valoriser les normes nationales, et entend maitriser les normes étrangères ainsi que l’effectivité de la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement, plus connue sous le nom de décret MECIE.

La conférence sur les infrastructures de haute qualité, axée sur la promotion de l’investissement des infrastructures malgaches, a été honorée par la venue du ministre délégué auprès du ministère du Territoire, de l’aménagement du territoire et de l’équipement du Japon, Shinsuke Suematsu, avec une délégation de quatre vingt représentants des secteurs public et privé japonais. Ces derniers ont tour à tour présenté leurs spécialisations, en vue d’un partenariat avec les entités malgaches. Ils sont renommés dans les constructions de ponts, d’infrastructures et d’ouvrages industriels, l’ingénierie, le commerce et les finances. La partie malgache a été représentée par les ministères des Travaux publics, de l’Eau, de l’Énergie et des hydrocarbures, le Transport et la météorologie, le M2PATE, des institutions privées, des organismes, et seize communes rurales de la région Analamanga.

Un mémorandum de collaboration a été signé entre les gouvernements des deux pays, marquant la coopération qui débutera prochainement après la séance d’identification des projets d’hier.

Mirana Ihariliva