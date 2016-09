« Signataire de la convention d’Istanbul, l’État malgache est encore loin du compte, dans son engagement à pouvoir fournir un logement décent à tous les Malgaches », a souligné Michel Domenichini Ramiaramanana, Président du bureau des Normes de Madagascar (BNM) et organisateur du salon international de l’habitat. Il l’a indiqué lors d’une conférence de presse à l’Hôtel Le Louvre, hier.

Le déficit en logements décents à Madagascar est estimé à plus de deux millions d’unités, si l’on se réfère au rapport du Mappemonde de l’habitat urbain, publié au mois de mars. « Toutes ces questions appellent des réponses, et il appartient aux pouvoirs publics d’indiquer la marche à suivre, de faire évoluer les règles en fonction des nouvelles données, notamment démographiques , de toiletter les textes ou de mettre en application certains d’entre eux, restés jusqu’à ce jour lettre morte. Le droit au logement pour tous, tel que recommandé par la convention d’Istanbul et mentionné dans la constitution malgache, ne signifie pas le droit au désordre pour tous », a expliqué le même orateur dans un communiqué.

Pourtant, l’habitat est en train de se développer à Madagascar. « C’est un secteur dynamique, et on sait pertinemment que dans une économie quelle qu’elle soit, traditionnelle ou nouvelle, la question de la construction est essentielle. On constate que le secteur avance et progresse énormément, notamment du point de vue des normes », a enchainé Michel Domenichini Ramiarama­nana. Nous suivons des normes qui sont souvent le reflet des normes internationales. Des normes sur le ciment ont, par exemple, été mises en place pour faire en sorte que des ciments qui ne respectent pas les principes actifs composant le matériau ne soient pas vendus sur le marché malgache.

« Il est impératif que ces normes soient respectées. De ce point de vue, nous sommes extrêmement attentifs sur le fait d’accueillir des exposants qui proposent des produits normés et acceptables par le marché, mais également qui ne présentent pas de contrefaçons. Il est question de sécurité publique. C’est une pédagogie de tous les jours, nous sommes très fiers d’avoir un panel d’entreprises qui sont toujours aux avant-postes en termes de qualité de produits proposés aux consommateurs », a-t-il poursuivi.

Rado Andriamampandry