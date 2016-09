Des suivis dès la production à la distribution seront mis en place pour prévenir toute pénurie. Tous les acteurs seront concernés par ces mesures afin d’y remédier.

Une situation qui perdure. La flambée des prix des produits de première nécessité (PPN)

affectent progressivement les ménages malgaches. Récemment, on a enregistré une hausse générale de 50 ariary par kilo sur le prix du riz, si l’on se réfère au périodique de l’Observatoire du riz, publié en juillet. D’une part, le problème d’approvisionnement est souvent soulevé par les importateurs de produits comme en étant la cause, mais pour bon nombre de consommateurs, la spéculation, faute de traçabilité du circuit de distribution, n’est pas à écarter.

Face à l’augmentation des prix des PPN, le ministère du Commerce et de la consommation a rencontré les importateurs à la Cham­bre du commerce et d’industrie, jeudi. Ceci, afin d’établir ensemble une structure et une collaboration pérennes pour protéger les consommateurs des pénuries qui engendrent inévitablement la flambée des prix.

Après concertations entre les deux parties, des résolutions ont été prises concernant le problème d’appro­visionnement. Une cellule chargée de la répartition et de la distribution du riz au niveau national sera créée.

Tracabilité

Le recensement des importateurs, des grossistes de toutes les Régions ainsi que l’élaboration d’une cartographie par district des productions et des besoins en matière de PPN, seront entreprises. Dans une note d’information publiée par le ministère du Commerce et de la consommation hier, les importateurs et les grossistes sont conviés à collaborer avec l’État dans l’approvisionnement des régions. Cependant, ces opérateurs devront s’engager à ravitailler une partie du pays de façon régulière. Les transporteurs, eux aussi, sont invités à collaborer. D’après cette note, « l’État assurera son rôle de facilitateur pour les opérateurs ».

Des dispositions ont été également prises sur la traçabilité du circuit de distribution pour prévoir la pénurie s’il y a un retard de livraison de la part des opérateurs.

« L’État fera le suivi du ravitaillement car toutes les importations et leurs destinations seront connues. S’il y a une défaillance dans la livraison, la cellule prendra les mesures qui s’imposent », indique le ministère dans cette note.

Rado Andriamampandry