Des mesures d’allègement s’annoncent. Les prix des Produits de première nécessité (PPN) baissent, à partir d’aujourd’hui. Un sac de cinquante kilos de riz s’achètera normalement à, au moins, 67.000 ariary, au lieu de 70.000 ariary. Un bidon de 20 litres d’huile coûtera 72.000 ari­ary. Le sucre connaîtra également un prix diminué de 30%, c’est-à-dire qu’un sac de cinquante kilos devra se vendre à 107.000 ariary, s’il était à 152.000 ariary, dernièrement.

« Des négociations ont été menées auprès des importateurs de Toamasina afin qu’ils révisent leurs prix de vente », explique Nourdine Chabani, ministre du Commerce et de la consommation, hier, lors de sa descente au marché d’Anosibe. « Ces prix de PPN s’appliqueront à partir de demain même et, ce, dans toute l’île ». Il a, par ailleurs, fait savoir qu’onze mille tonnes de riz ont été importées, il n’y a pas longtemps, et que les négociations ont conduit à la vente d’un sac de cinquante kilos au prix indiqué.

Ces prix resteront stables pour, au moins, deux mois, apprend-on, et que des mesures de contrôle s’ensuivront. Il est fortement recommandé d’afficher les prix des PPN car des descentes inopinées seront effectuées.

Mirana Ihariliva