Le prix du kilo du sucre flambe. Rares sont les commerçants qui vendent cette marchandise.

Le sucre devient une denrée rare. Il faut sillonner tout le marché, pour rencontrer les rares commerçants qui exposent ce produit sur leurs étals à Antananarivo.

Depuis deux semaines, maintenant, le sucre, notamment le sucre blanc, a disparu du marché, pour des raisons inconnues, selon des grossistes à Anosibe.En plus de sa rareté, son prix flambe. «Le prix d’un kilo est vendu à 3 400 ariary. Il y a deux semaines, ce prix était encore à 2 800 ariary », rapporte Mihanta Andriantseheno, un détaillant à Mahazo.

À Anosibe, les grossistes vendent le sac de 50 kilos entre 155 000 et 160 000 ariary. Il y a quelques jours, ce tarif aurait été encore de 135 000 ariary. C’est d’ailleurs ce qui rend ce produit inaccessible.

Un semi-grossiste à Anosibe l’entérine. « Les détaillants n’osent pas acheter à ce prix. Ils préfèrent attendre, en espérant que ce tarif diminuera », souligne l’un d’eux. Et ils ont raison, le sucre commencerait à réapparaitre sur le marché. Toutefois, le prix n’a pas encore baissé.

Les pâtissiers, les fabricants de jus de fruits naturel et les commerçants de thé et de petits beignets malgaches en paient les frais.

« Nous enregistrons une baisse considérable des bénéfices, à cause de la hausse du tarif du sucre. Nous ne nous permettons pas, pourtant, d’augmenter le prix de nos produits, vu le pouvoir d’achat de la population », déplore une pâtissière. Herilanto, une fabricante et vendeuse de jus naturel à Analamahitsy, hausse même le ton.

Baisse des bénéfices

Les syndicats des consommateurs auraient tenté d’alerter les autorités compétentes, mais sans réponse satisfaisante. «Elles insistent sur l’économie libérale, permettant à tout un chacun de faire comme bon lui semble. Nous exigeons des mesures concrètes pour limiter le prix », exige Henri Lenou, président du Groupement d’Analyse et de Réflexion pour la Défense des Usagers et des Consommateurs. Les responsables au sein du ministère du Commerce et de la consommation n’ont pas été joignables.

Miangaly Ralitera